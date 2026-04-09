‘ममता और TMC को सिर्फ घुसपैठियों की चिंता’, BJP चीफ नीतीन नवीन ने बता दिया Bengal Election का सबसे बड़ा मुद्दा

भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब तक केवल बांग्लादेशियों की चिंता करती रही हैं, जबकि राज्य के असली नागरिकों के हितों की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बंगाल के लोगों का ख्याल रखेगी और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नबीन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति का नाम बिना कारण मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन यदि कोई अवैध तरीके से नागरिकता लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है।