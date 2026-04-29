7 AAP सांसद अब BJP में: राष्ट्रपति से मिलेंगे CM भगवंत मान, चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में क्या होगा असर?

भगवंत मान ने कहा कि वह राष्ट्रपति से मिलकर इस मामले में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि इस तरह के विलय को लेकर स्पष्ट नियम हैं और उनका पालन होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि इस मामले की जांच कराई जाए और अगर कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई हो।