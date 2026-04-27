27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

AAP के सातों सांसदों की खत्म हो सकती है राज्य सभा सदस्यता! जानें ऐसा क्यों कह रहे एक्सपर्ट

AAP Politics: कपिल सिब्बल ने कहा कि विलय का फैसला पार्टी करेगी या दो पार्टी मिलकर आपस में कर सकती हैं। कोई सांसद पार्टी विलय का फैसला नहीं कर सकता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 27, 2026

AAP MPs merger controversy, Raghav Chadha BJP merger row, Rajya Sabha MPs disqualification AAP,

AAP के राज्य सभा सांसद बीजेपी में हुए शामिल (Photo-IANS)

AAP MPs Merger Controversy: राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा सहित सात सांसदों के आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी में विलय पर अब सवाल उठ गए हैं। इस विलय पर नियमों का पेंच है। इसके तहत ही आप ने भी पलटवार करके राज्य सभा को इन सातों की सदस्यता रद्द करने के लिए पत्र लिख दिया है। विधि विशेषज्ञों का सीधा तर्क है कि चड्ढा या किसी भी सांसद को विलय का अधिकार ही नहीं है। यदि यह तर्क सही साबित होता है, तो सदस्यता पर खतरा मंडराने लगेगा। फिलहाल राज्य सभा में सभापति के स्तर पर निर्णय की स्थिति बन गई है। इस बीच पार्टी को अब तक तीन सांसदों के ही इस्तीफे मिले हैं।

सांसदों ने किया संविधान का उल्लंघनः संजय सिंह

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने सातों सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए राज्य सभा के सभापति को पत्र लिखा है। नियमों के हिसाब से विलय नहीं हो सकता, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसदों ने दल बदल करके संविधान और कानून का उल्लंघन किया है।

सांसद खुद विलय नहीं कर सकतेः कपिल सिब्बल

आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से भी कानूनी सलाह-मशविरा लिया है। कपिल सिब्बल ने भी मीडिया को बताया कि सांसद खुद विलय नहीं कर सकते। विलय का फैसला पार्टी करेगी या दो पार्टी मिलकर आपस में कर सकती हैं। कोई सांसद पार्टी विलय का फैसला नहीं कर सकता।

ये भी पढ़ें

भगवंत मान ने हरभजन सिंह की हटाई सुरक्षा तो मोदी सरकार ने तैनात किए CRPF कमांडो, अन्य सांसदों को भी मिलेगी सिक्योरिटी
राष्ट्रीय
Harbhajan Singh, Harbhajan Singh Security, MHA Grants CRPF Security To Harbhajan Singh,

अहम सवाल और उनके जवाब (विधि विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर)

1- राज्य सभा में 10 सांसद तो सात के विलय पर बाकी तीन का क्या होगा?

जवाब- अभी की स्थिति में वे आम आदमी पार्टी के ही रहेंगे, क्योंकि पार्टी विलय पर सवाल है। यदि पार्टी विलय होती है तो वो सेपरेट सांसद होंगे।

2- यदि पार्टी विलय नहीं तो फिर सातों सांसदों का क्या होगा?

जवाब- यदि सातों सांसद पार्टी विलय नहीं साबित कर पाते तो उनकी सदस्यता खत्म होने की स्थिति बनेगी। अभी पार्टी विलय साबित नहीं।

3- सांसद विलय का तर्क दे रहे और पार्टी राजी नहीं तो आगे क्या होगा?

जवाब- पहले चरण में राज्य सभा सभापति के पाले में गेंद हैं। नियमों के मुताबिक सभापति को दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करना होगा।

4- यदि सभापति सांसदों के विलय को सही ठहराते हैं, तो आगे क्या होगा?

जवाब- सांसदों के विलय को सही ठहराने पर आम आदमी पार्टी के पास कोर्ट जाने का विकल्प होगा। वह कोर्ट में केस लड़ सकती है।

5- यदि राज्य सभा सभापति विलय को गलत ठहराते हैं, तो क्या होगा?

जवाब- यदि सांसदों के विलय के ऐलान को गलत माना जाता है, तो फिर सातों सांसदों की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसमें सातों सांसद उलझ जाएंगे।

6- नियमों के हिसाब से विलय सही है या गलत, ये कैसे साबित होगा?

जवाब- 10वीं अनुसूची के नियमों में पार्टी के विलय की बात कही गई है। इसलिए पार्टी विलय को कैसे माना जाएगा, इस पर निर्णय निर्भर करेगा। फैसला सभापति करेंगे। फिर कोर्ट तक मामला जा सकता है।

'सांसद को अधिकार नहीं'

इस मामले में लोकसभा के पूर्व महासचिव ने पीडीटी आचार्य ने कहा कि नियम के अनुसार, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय होना चाहिए। उसके बाद यदि उस विलय से सहमत होते हैं तो सांसद शामिल हो सकते हैं। सांसद खुद विलय का निर्णय नहीं कर सकते।

ये भी पढ़ें

AAP छोड़ते ही पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह को मुश्किल में डाला, भारी बवाल के बावजूद घर के बाहर से हटाई सुरक्षा
राष्ट्रीय
Harbhajan Singh Security Withdrawn, Punjab Government Action, AAP Crisis, Raghav Chadha BJP Claim,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Updated on:

27 Apr 2026 06:45 am

Published on:

27 Apr 2026 06:36 am

Hindi News / National News / AAP के सातों सांसदों की खत्म हो सकती है राज्य सभा सदस्यता! जानें ऐसा क्यों कह रहे एक्सपर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal Elections: जिस सिंगूर ने ममता को कुर्सी तक पहुंचाया, वहीं पर नाराजगी ज्यादा

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

‘TMC ने माटी माफिया को बेच दी, मां को रुलाया है’, PM मोदी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला

PM modi
राष्ट्रीय

तोते खा गए किसान के अनार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- ₹40 हजार मुआवजा दे सरकार

Parrots eating pomegranates
राष्ट्रीय

‘मैं सपने में भी अपमान नहीं कर सकता’, धीरेंद्र शास्त्री ने लिया यू-टर्न, छत्रपति शिवाजी पर दिया था बयान

Pandit Dhirendra Shastri
राष्ट्रीय

‘कोलकाता मुझे बार-बार मंत्रमुग्ध कर देता है’, भीड़ देखकर गदगद हुए PM मोदी, ममता बनर्जी को बताया विफल, गंभीर आरोप लगाए

PM Modi roadshow
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.