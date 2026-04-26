बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश के खास ने दिए संकेत, नए चेहरों को लेकर पढ़िए क्या है अपडेट

नई सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के अलावा जेडीयू के दो वरिष्ठ नेताओं विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 15 अप्रैल को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। ऐसी भी अटकलें हैं कि जेडीयू बिहार के लिए एक नई “विकास टीम” बनाने के उद्देश्य से नए चेहरों को मौका दे सकती है। बताया जा रहा है कि रुहैल रंजन, कोमल सिंह, ऋतुराज और चेतन आनंद जैसे विधायक—जो सभी निशांत के कोर ग्रुप के सदस्य हैं—को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है।