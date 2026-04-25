Video: बेटे संतोष सुमन को लेकर भावुक हुए जीतन राम मांझी, बोले- उसने 8 महीने में ही मां को खो दिया, फिर सौतेली मां ने…

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से चार बच्चे पैदा करने और उनमें से एक बच्चे को आरएसएस को देने की बात कही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने या बच्चे पैदा करने को लेकर किसी प्रकार की संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मां के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा केवल शरीर लेकर ही नहीं, बल्कि हाथ और मस्तिष्क लेकर भी जन्म लेता है। कोई भी यह नहीं जानता कि कौन सा बच्चा आगे चलकर कितना बड़ा व्यक्ति बनेगा। मांझी ने आगे कहा कि यदि हम रोजगार का सृजन करेंगे और ईमानदारी से समाज का संचालन करेंगे, तो सभी का पालन-पोषण सहज रूप से संभव हो सकेगा।