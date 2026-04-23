बेगूसराय होटल कांड: महंगे शौक के लिए पति छोड़ कॉल गर्ल बनी महिला, ग्राहक संग रंगेहाथ पकड़ी गई

इसके बाद करीब दो साल पहले महिला अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर पटना आ गई और राहुल के साथ प्रेम विवाह कर लिया। दोनों साथ रहने लगे, लेकिन परिवार के डर से राहुल ने उसे अपने मंदिरी गली स्थित घर में नहीं रखा, बल्कि पटना के जीरोमाइल के पास एक किराए के कमरे में रखा। महिला को उम्मीद थी कि दूसरे पति के साथ उसके महंगे शौक पूरे हो जाएंगे, लेकिन राहुल की मासिक आय करीब 14 हजार रुपये होने के कारण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकीं।