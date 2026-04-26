बिहार: प्रेमिका को घर लेकर पहुंचा पति, पत्नी ने किया विरोध तो घोंट दिया गला; दो बच्चों को रोता छोड़ हुआ फरार

सुबह जब काफी देर तक घर के अंदर कोई हलचल नहीं दिखी तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। जब गांव वाले घर के पास पहुंचे तो अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। जांच-पड़ताल करने के लिए गांव के लोग जब घर के अंदर घुसे, तो जो नजारा उन्होंने देखा वह बेहद खौफनाक था। गुंजा का शव जमीन पर पड़ा था, जबकि उसके दो छोटे बच्चे अपनी मां की लाश से लिपटकर बिलख-बिलखकर रो रहे थे। सूचना मिलते ही काज़ीपुर थाने की पुलिस और मृतका के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया।