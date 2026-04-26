बिहार: प्रेमिका को घर लेकर पहुंचा पति, पत्नी ने किया विरोध तो घोंट दिया गला; दो बच्चों को रोता छोड़ हुआ फरार

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद परिजन
Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में काजीपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले असाधरपुर गांव में एक पति की क्रूरता ने एक खुशहाल और फलता-फूलता परिवार पल भर में तबाह कर दिया। यहां अवैध संबंध के चलते एक आदमी ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया। इतना ही नहीं उसने अपने दो मासूम बच्चों को रोते-बिलखते वहीं छोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार, आरोपी सुमन कुमार का काफी समय से किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक रात सुमन अपनी प्रेमिका को सीधे अपने घर ले आया, जहां सुमन की पत्नी गुंजा देवी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। घर के अंदर दूसरी महिला को देखकर उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट गई और सदमे में आ गई। जब गुंजा ने अपने पति से इस शर्मनाक हरकत के बारे में पूछा, तो सुमन ने उसे गालियां देना और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।
झगड़े के बीच गुंजा ने हिम्मत जुटाकर आधी रात को अपने परिवार वालों को फोन किया और उन्हें अपने पति के इस घिनौने बर्ताव के बारे में बताया। गुंजा का अपने परिवार को सूचित करने का फैसला सुमन को रास नहीं आया। उसे डर था कि अब उसका राज सबके सामने खुल जाएगा। इसी गुस्से में आकर सुमन ने गुंजा को हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला कर लिया। आरोप है कि गुस्से में आकर उसने गुंजा का गला घोंटकर हत्या कर दी। अपराध करने के बाद वह अपनी प्रेमिका के साथ मौके से फरार हो गया।
सुबह जब काफी देर तक घर के अंदर कोई हलचल नहीं दिखी तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। जब गांव वाले घर के पास पहुंचे तो अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। जांच-पड़ताल करने के लिए गांव के लोग जब घर के अंदर घुसे, तो जो नजारा उन्होंने देखा वह बेहद खौफनाक था। गुंजा का शव जमीन पर पड़ा था, जबकि उसके दो छोटे बच्चे अपनी मां की लाश से लिपटकर बिलख-बिलखकर रो रहे थे। सूचना मिलते ही काज़ीपुर थाने की पुलिस और मृतका के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया।
मृतका के पिता रामेश्वर पासवान का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि पांच साल पहले उन्होंने बड़े अरमानों और उम्मीदों के साथ अपनी बेटी गुंजा की शादी सुमन से की थी। उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी यह नहीं सोचा था कि जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी, उसी घर से एक दिन उसकी अर्थी इतने दुखद तरीके से निकाली जाएगी। गुंजा अपने पीछे दो छोटे-छोटे बच्चे छोड़ गई है, जिन्हें आज भी यह नहीं पता कि उनकी मां अब कभी लौटकर नहीं आएगी।
काजीपुर पुलिस स्टेशन के थान प्रभारी विजय प्रसाद के अनुसार महिला की गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। SHO ने कहा कि पहली नजर में यह हत्या का मामला लग रहा है। मृतक के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। एक विशेष टीम बनाई गई है और फरार पति तथा उसकी प्रेमिका को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है।
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