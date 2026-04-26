पूछते थे न बिहार को क्या मिला? जीतन राम मांझी बोले- लीजिए, अब 5 शहरों को मिलने जा रही अरबों की सौगात

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि परसों यानी 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे पटना के बिहटा (सिकंदरपुर) में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अरबों की लागत से नवनिर्मित टेक्नोलॉजी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही, बिहार के चार अन्य महत्वपूर्ण शहरों में एक्सटेंशन सेंटर्स की भी शुरुआत होगी, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर शामिल है। मांझी ने बताया कि मुंगेर का सेंटर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विशेष आग्रह पर स्वीकृत किया गया है, जो राज्य के संतुलित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।