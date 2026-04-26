पड़ोसी ही निकला 10 साल की बच्ची का कातिल; फुसलाकर ले गया घर, रेप में नाकाम हुआ तो कर दी हत्या

हत्या करने के बाद आरोपी रंजीत ने सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को एक कंबल में लपेटा और उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जब बच्ची के परिवार वाले और पड़ोसी उसे ढूंढ रहे थे, तब वह पूरे दिन सामान्य व्यवहार करता रहा ताकि किसी को कोई शक न हो। देर रात जब गली में सन्नाटा छा गया तो वह शव को पास के एक तालाब में फेंककर ठिकाने लगाने के लिए निकला। लेकिन ठीक उसी समय उसे पुलिस की गश्ती गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। घबराहट में उसने शव को वहीं पास की एक गली में फेंक दिया और भागकर अपने कमरे में वापस चला गया।