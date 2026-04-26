Bihar Weather: बिहार में तपती गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज, सीमांचल में आंधी-बारिश का कहर

Bihar Weather बिहार में तपती गर्मी के बीच शनिवार देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी-बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया और लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा असर अररिया जिले में देखा गया, जहां लगातार हो रही बारिश और तेज हवा के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। बिजली के तार टूट गए, टिन की छतें उड़ गईं और ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है।