Bihar Politics: बिहार कांग्रेस में सब ठीक नहीं, तारिक अनवर के बयान से खुली कलह की परतें

इस बीच कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात को भी बिहार कांग्रेस में संभावित टूट की चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तीन विधायकों ने एनडीए का साथ दिया था, जिसके बाद से ही पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं, शुक्रवार को चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। बिहार में कांग्रेस के कुल छह विधायक हैं, जिनमें से तीन पहले ही बागी रुख अपना चुके हैं। चर्चा यह भी है कि पार्टी के अन्य विधायक भी एनडीए के विभिन्न घटक दलों के संपर्क में हैं।