चूहे खा गए ज़ब्त करेंसी नोट? सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम पर उठाए गंभीर सवाल, दोषी महिला अफसर को जमानत

यह मामला बिहार में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर (CDPO) के पद पर कार्यरत अरुणा कुमारी से जुड़ा है। उन पर ₹10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अरुणा कुमारी को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया। हाई कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत उन्हें चार साल और तीन साल की सजा सुनाई थी।