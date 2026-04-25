सोनू सूद ने बाहुबली विधायक को मुंबई आने का दिया न्योता, अनंत सिंह ने कहा पहले आप आइए, लिट्टी-चोखा खिलाएंगे!

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और जदयू विधायक अनंत सिंह के बीच वायरल हो रहे वीडियो में सोनू सूद उन्हें मुंबई आने का न्योता देते हुए कहते हैं, “आइए ना हमारे पास।” इस पर अनंत सिंह अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा (आवेंगे)आएंगे। इसके साथ ही अनंत सिंह भी उन्हें बिहार आने का निमंत्रण देते हुए कहते हैं, “आप भी आइए, लिट्टी-चोखा खाने।” सोनू सूद ने उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा, “मैं भी आऊंगा आपके घर, लिट्टी-चोखा खाने।” दोनों के बीच हुई यह बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रही है और तेजी से वायरल हो रही है।