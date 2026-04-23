पछुआ हवाओं का कहर: अप्रैल में ही गर्मी बर्दाश्त के बाहर, बक्सर में पारा 44°C के पार…

अप्रैल महीने का अब तक का सर्वाधिक तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो 2016 में महीने के आखिरी दिन दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार महीने के खत्म होने से करीब 8 दिन पहले ही तापमान उस स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है। पटना समेत बिहार के करीब 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।