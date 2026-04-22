स्कूल में संदिग्ध मांस मिलने पर हंगामा, ग्रामीणों ने कहा- बच्चों को खिलाने की थी साजिश; 5 मुस्लिम शिक्षक सस्पेंड

यह घटना बुधवार सुबह उस समय हुई जब छात्र स्कूल पहुंचे। तो एक क्लासरूम से बहुत तेज बदबू आ रही थी, छात्रों से यह दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई और वो कमरे से बाहर भागने लगे। जब अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो वो स्कूल पहुंचे और कमरे की जांच की। कमरे की जांच में उन्हें एक कोने में छिपाए गए चार संदिग्ध बैग मिले। बैग खोलने पर उन्हें अंदर बड़ी मात्रा में कच्चा मांस मिला। तुरंत ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, इस घटना को एक सोची-समझी साजिश बताते हुए उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।