22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

स्कूल में संदिग्ध मांस मिलने पर हंगामा, ग्रामीणों ने कहा- बच्चों को खिलाने की थी साजिश; 5 मुस्लिम शिक्षक सस्पेंड

बिहार के एक स्कूल में उस समय हंगामा मच गया, जब परिसर के भीतर सात किलोग्राम संदिग्ध मांस बरामद हुआ। ग्रामीणों ने तीन घंटे तक स्कूल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पांच मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित कर दिया और मांस को जांच के लिए FSL भेज दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 22, 2026

bihar news

स्कूल के बाहर हंगामा करते ग्रामीण और मौके पर पहुंची पुलिस

Bihar News:बिहार के रोहतास जिले के रामुडीह में स्थित उत्क्रमित उर्दू मिडिल स्कूल में बुधवार को उस समय भारी हंगामा मच गया, जब एक क्लासरूम से लगभग 7 किलोग्राम संदिग्ध मांस बरामद हुआ। जैसे ही चार काले प्लास्टिक बैग में पैक इस मांस के बारे में खबर फैली, सैकड़ों ग्रामीण स्कूल परिसर में जमा हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह मांस मिड-डे मील (MDM) योजना के तहत बच्चों को परोसने के लिए लाया गया था। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और स्थिति को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल सहित पांच मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।

बदबू की वजह से खुला राज

यह घटना बुधवार सुबह उस समय हुई जब छात्र स्कूल पहुंचे। तो एक क्लासरूम से बहुत तेज बदबू आ रही थी, छात्रों से यह दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई और वो कमरे से बाहर भागने लगे। जब अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो वो स्कूल पहुंचे और कमरे की जांच की। कमरे की जांच में उन्हें एक कोने में छिपाए गए चार संदिग्ध बैग मिले। बैग खोलने पर उन्हें अंदर बड़ी मात्रा में कच्चा मांस मिला। तुरंत ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, इस घटना को एक सोची-समझी साजिश बताते हुए उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।

3 घंटे तक चला हंगामा

गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार को घेर लिया और लगभग तीन घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में कुल 200 छात्र हैं, जिनमें से 125 हिंदू और 75 मुस्लिम हैं। ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह बच्चों की धार्मिक आस्था को भ्रष्ट करने और मिड-डे मील की आड़ में उन्हें वर्जित मांस खिलाने का एक प्रयास था।

5 शिक्षक निलंबित, 2 का तबादला

बढ़ते तनाव को देखते हुए बिक्रमगंज के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) प्रभात कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने तत्काल सख्त कदम उठाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल अख्तर अली और उनके साथ शिक्षक मोहम्मद इमान, अनवर खान, सूफिया खातून और हिना कौसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके अलावा प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में तैनात दो हिंदू शिक्षकों का डेपुटेशन पर दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया है।

FSL जांच से सच आएगा सामने

रोहतास के SP रोशन कुमार ने बताया कि बरामद मांस के सैंपल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा जा रहा है। SP ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह मांस किस जानवर का है। रिपोर्ट के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

इलाके में बढ़ाई गई पुलिस गश्ती

मामले की संवेदनशीलता और इस आशंका को देखते हुए कि यह सांप्रदायिक रंग ले सकता है रामुडीह और आस-पास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शिक्षा विभाग भी एक आंतरिक जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्कूल की चाबियां किसके पास थीं और सुरक्षित परिसर के अंदर मांस कैसे पहुंच गया। जांच में अगर स्कूल का कोई कर्मी या कोई दूसरा व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निशांत को जगह नहीं, नीतीश ने 24 नेताओं की नई टीम से भी बेटे को रखा दूर
पटना
जदयू नेता निशांत कुमार , nishant kumar, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

22 Apr 2026 06:44 pm

Hindi News / Bihar / Patna / स्कूल में संदिग्ध मांस मिलने पर हंगामा, ग्रामीणों ने कहा- बच्चों को खिलाने की थी साजिश; 5 मुस्लिम शिक्षक सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'खून खौल रहा है', पप्पू यादव पर भड़कीं श्रेयसी-मैथिली, BJP ने पूछा- प्रियंका गांधी क्यों हैं चुप?

पप्पू यादव पर भड़कीं श्रेयसी सिंह, मैथिली ठाकुर और अन्य भाजपा नेता
पटना

2 साल पहले 2 दोस्तों के साथ घर से निकला था चंदन, अब नाले से मिला कंकाल; SIT ने ऐसे सुलझाई उलझी हुई गुत्थी

पटना

JDU की नई टीम में भी निशांत को जगह नहीं, नीतीश ने 24 नेताओं की लिस्ट से बेटे को रखा दूर

जदयू नेता निशांत कुमार , nishant kumar, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार
पटना

हाथों में हाथ डाल एक ही फंदे से झूल गया प्रेमी जोड़ा, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस

bihar news, bihar suicide news. bagaha news
पटना

जब कमरे का तोड़ा ताला, तो पकड़ी गईं 16 महिलाएं और 7 पुरुष; पुलिस रेड में सेक्स रैकेट उजागर

purnia sex racket, prostitution racket, bihar news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.