स्कूल में संदिग्ध मांस मिलने पर हंगामा, ग्रामीणों ने कहा- बच्चों को खिलाने की थी साजिश; 5 मुस्लिम शिक्षक सस्पेंड

स्कूल के बाहर हंगामा करते ग्रामीण और मौके पर पहुंची पुलिस
Bihar News:बिहार के रोहतास जिले के रामुडीह में स्थित उत्क्रमित उर्दू मिडिल स्कूल में बुधवार को उस समय भारी हंगामा मच गया, जब एक क्लासरूम से लगभग 7 किलोग्राम संदिग्ध मांस बरामद हुआ। जैसे ही चार काले प्लास्टिक बैग में पैक इस मांस के बारे में खबर फैली, सैकड़ों ग्रामीण स्कूल परिसर में जमा हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह मांस मिड-डे मील (MDM) योजना के तहत बच्चों को परोसने के लिए लाया गया था। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और स्थिति को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल सहित पांच मुस्लिम शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।
यह घटना बुधवार सुबह उस समय हुई जब छात्र स्कूल पहुंचे। तो एक क्लासरूम से बहुत तेज बदबू आ रही थी, छात्रों से यह दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई और वो कमरे से बाहर भागने लगे। जब अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो वो स्कूल पहुंचे और कमरे की जांच की। कमरे की जांच में उन्हें एक कोने में छिपाए गए चार संदिग्ध बैग मिले। बैग खोलने पर उन्हें अंदर बड़ी मात्रा में कच्चा मांस मिला। तुरंत ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, इस घटना को एक सोची-समझी साजिश बताते हुए उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।
गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार को घेर लिया और लगभग तीन घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में कुल 200 छात्र हैं, जिनमें से 125 हिंदू और 75 मुस्लिम हैं। ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह बच्चों की धार्मिक आस्था को भ्रष्ट करने और मिड-डे मील की आड़ में उन्हें वर्जित मांस खिलाने का एक प्रयास था।
बढ़ते तनाव को देखते हुए बिक्रमगंज के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) प्रभात कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने तत्काल सख्त कदम उठाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल अख्तर अली और उनके साथ शिक्षक मोहम्मद इमान, अनवर खान, सूफिया खातून और हिना कौसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके अलावा प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में तैनात दो हिंदू शिक्षकों का डेपुटेशन पर दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया है।
रोहतास के SP रोशन कुमार ने बताया कि बरामद मांस के सैंपल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा जा रहा है। SP ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह मांस किस जानवर का है। रिपोर्ट के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
मामले की संवेदनशीलता और इस आशंका को देखते हुए कि यह सांप्रदायिक रंग ले सकता है रामुडीह और आस-पास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शिक्षा विभाग भी एक आंतरिक जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्कूल की चाबियां किसके पास थीं और सुरक्षित परिसर के अंदर मांस कैसे पहुंच गया। जांच में अगर स्कूल का कोई कर्मी या कोई दूसरा व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग