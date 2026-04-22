जब कमरे का तोड़ा ताला, तो पकड़ी गईं 16 महिलाएं और 7 पुरुष; पूर्णिया में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 नाबालिग मुक्त

जैसे ही पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची, इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इसका फायदा उठाकर सेक्स रैकेट चलाने वाले मुख्य लोग और दलाल मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि, पुलिस ने उनकी पहचान कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि रेस्क्यू की गई इन नाबालिग लड़कियों को कहां से लाया गया था और इस रैकेट के तार किन-किन शहरों से जुड़े हैं। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है।