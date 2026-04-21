आरोपी कर रहा था शादी, तभी पुलिस ने मारी रेड; ग्रामीणों ने टीम को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, महिला अधिकारी समेत 3 जख्मी

Bihar News:बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले में पुलिस टीम पर हमले की एक घटना सामने आई है। पताही थाना क्षेत्र के बेतौना गांव में ग्रामीणों ने मधुबन थाना की एक पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें मधुबन थाना की एक महिला अधिकारी भी शामिल थीं। पुलिस की यह टीम मौके पर यौन शोषण के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहुंची थी। वहीं, पुलिस अधीक्षक (SP) ने इस मामले में बरती गई लापरवाही को लेकर सख्त कार्रवाई की है।