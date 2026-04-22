JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निशांत को जगह नहीं, नीतीश ने 24 नेताओं की नई टीम से भी बेटे को रखा दूर

नई कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों पर दांव लगाया है। राज्यसभा सांसद संजय झा को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी में पहले तीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। लेकिन, अब केवल पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को एकमात्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष रंजन और श्याम रजक का कद घटा दिया गया है और अब उन्हें महासचिवों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं, आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।