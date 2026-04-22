11 शहरों में जमीन रजिस्ट्री पर रोक, महिला पुलिस को स्कूटी; सम्राट सरकार की पहली कैबिनेट में 22 एजेंडों पर मुहर

Bihar Cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में नए मंत्रिपरिषद की पहली औपचारिक बैठक बुधवार को हुई। लगभग एक घंटे तक चली इस उच्च-स्तरीय बैठक में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेब। इसी पहली बैठक में सरकार ने राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, पुलिस बल की गतिशीलता बढ़ाने और धार्मिक पर्यटन को विश्व-स्तरीय दर्जा दिलाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए।