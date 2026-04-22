‘खून खौल रहा है’, पप्पू यादव पर भड़कीं श्रेयसी-मैथिली, BJP ने पूछा- प्रियंका गांधी क्यों हैं चुप?

अर्जुन अवार्ड विजेता और जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने बेहद कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'पप्पू यादव द्वारा इस्तेमाल किया गया अमर्यादित शब्द उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। मेरा खून तो खौल रहा है, लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शब्दों की मर्यादा रखना बखूबी जानते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी सदन की सदस्य हैं, क्या वे अपनी बेटी के किसी भी प्रोफेशन में जाने पर यही भाषा बोलेंगे? उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए।'