हाथों में हाथ डाल एक ही फंदे से झूल गया प्रेमी जोड़ा, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस

प्रेमी जोड़े का शव जिस हालत में मिला है, उसने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है। आमतौर पर, जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो संघर्ष के दौरान उसके हाथ-पैर छटपटाते हैं और अलग हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से प्रेमी जोड़े ने एक-दूसरे को गले लगाया हुआ है और हाथ थामा हुआ है, उससे लगता है कि शायद उन दोनों ने एक साथ मरने की कसम खाई हो या फिर यह कोई सोची-समझी साजिश है। वार्ड पार्षद मुमताज आलम ने इस घटना को साफ तौर पर ऑनर किलिंग बताया है।