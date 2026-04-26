विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया मुख्यमंत्री, इस्तीफे के बाद पहली बार JDU दफ्तर पहुंचे थे पूर्व सीएम

Bihar Politics:बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 12 दिन बाद रविवार को जदयू कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जदयू कार्यालय में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री लगभग 10 मिनट तक रुके। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव समेत पार्टी के तमाम कद्दावर नेता जैसे अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और लेसी सिंह मौजूद रहे।