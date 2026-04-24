‘हमारा भी समय आएगा, बस गोलबंद होकर मजबूती से काम करें’; तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी-भरकम फूलों की मालाओं से तेजस्वी यादव का स्वागत किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि फूलों की मालाएं लाकर अपने पैसे बर्बाद न करें। आप इतनी चिलचिलाती गर्मी के बावजूद यहां आए हैं, यही बात अपने आप में मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मालाओं पर पैसे खर्च करने के बजाय, यह बेहतर होगा कि आप सादगी से आकर मुझसे गले मिल लीजिए। तेजस्वी का यह बयान सुनते ही पूरा सभागार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि फिजूलखर्ची से बचें और इसके बजाय अपना समय और संसाधन सीधे जनता की सेवा में लगाएं।