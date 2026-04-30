बिहार के टॉप मेडिकल कॉलेज IGIMS ने क्यों MBBS सप्लीमेंट्री की परीक्षा रद्द की? डॉक्टरों ने किया खुलासा

बिहार के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में शामिल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IGIMS) को वर्ष 2025 में आयोजित एक सप्लीमेंट्री एमबीबीएस परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यह निर्णय तब लिया गया, जब एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं (मालप्रैक्टिस) के संकेत मिले। इस मामले की जांच के लिए IGIMS ने डीन (एकेडमिक्स) की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति गठित की थी। दरअसल, मार्च में एक गुमनाम ईमेल के जरिए नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) को परीक्षा से जुड़ी शिकायतें भेजी गई थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह सप्लीमेंट्री परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित हुई थी, जिसमें 10 छात्रों ने भाग लिया था।