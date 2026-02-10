‘बिना फीस के वकील बन बैठे हैं लोग…’, रोहिणी आचार्य ने किसके लिए कही ये बात

दरअसल, अनुष्का यादव को लेकर तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। यह विवाद तेज प्रताप के फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है। जिसमें अनुष्का से 12 साल के रिश्ते का दावा किया था। पिछले साल उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट के सामने आने के बाद सियासी तापमान बढ़ गया था। हालांकि, तेज प्रताप यादव ने बाद में कहा था कि अकाउंट हैक हो गया था। इस मामले के सामने आने के बाद आरजेडी प्रमुख और उनके पिता लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। अब अनुष्का यादव के मां बनने पर तेज प्रताप यादव ने अनुष्का और बच्ची से अपने संबंधों से इंकार किया है। उन्होंने इस मामले में आकाश भाटी का नाम पहली बार लिया है और जांच की मांग की है।