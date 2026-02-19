Rajya Sabha Election 2026: 5वीं सीट पर RJD और NDA में कांटे की टक्कर, क्या JDU हरिवंश पर फिर दांव लगाएगी?

राज्यसभा सांसद हरिवंश, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इनमें आरजेडी के दो राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। ये दोनों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेहद करीब हैं। इसके साथ ही ये दोनों पार्टी के खजाने के मजबूत खंभे भी माने जाते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सीट के लिए 41 विधायकों का वोट की जरूरत है। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 243 में मात्र 25 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस को 6, सीपीआई-एमएल के 2, सीपीएम और आईआईपी के 1-1 इस प्रकार कुल 35 विधायक होते हैं। जबकि राज्य सभा सदस्य को जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी को एक सीट जीतने के लिए कम से कम 6 और विधायकों की जरूरत है। विपक्ष में एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक हैं, लेकिन वो आरजेडी को समर्थन देंगे, इसपर संश्य है। आरजेडी को इनका अगर इनका समर्थन मिलता है तो दो में से एक राज्यसभा सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी जीत सकते हैं।