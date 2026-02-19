19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Rajya Sabha Election 2026: 5वीं सीट पर RJD और NDA में कांटे की टक्कर, क्या JDU हरिवंश पर फिर दांव लगाएगी?

Rajya Sabha Election 2026: बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पांचवी सीट को लेकर हो रही है। महागठबंधन को इस सीट के लिए जहां छह विधायकों की जरूरत है वहीं एनडीए को मात्र तीन सीटों की जरूरत है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 19, 2026

हरिवंश नारायण सिंह-तेजस्वी यादव। फोटो -AI

Rajya Sabha Election 2026: बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव की घोषणा ने दावेदारों की धड़कन बढ़ा दी है। इस चुनाव की घोषणा के साथ सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी को लेकर हो रही है। क्या आरजेडी राज्य की 5वीं सीट के लिए अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर एनडीए को कओवर देगी। इसके साथ ही एक चर्चा और हो रही है कि क्या मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को जदयू फिर अपना प्रत्याशी बनायेगी? जदयू के टिकट पर हरिवंश दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में किसकी पार्टी से कौन प्रत्याशी बनेगा? इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

RJD का फैसला क्या होगा?

राज्यसभा सांसद हरिवंश, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इनमें आरजेडी के दो राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। ये दोनों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेहद करीब हैं। इसके साथ ही ये दोनों पार्टी के खजाने के मजबूत खंभे भी माने जाते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सीट के लिए 41 विधायकों का वोट की जरूरत है। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 243 में मात्र 25 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस को 6, सीपीआई-एमएल के 2, सीपीएम और आईआईपी के 1-1 इस प्रकार कुल 35 विधायक होते हैं। जबकि राज्य सभा सदस्य को जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी को एक सीट जीतने के लिए कम से कम 6 और विधायकों की जरूरत है। विपक्ष में एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक हैं, लेकिन वो आरजेडी को समर्थन देंगे, इसपर संश्य है। आरजेडी को इनका अगर इनका समर्थन मिलता है तो दो में से एक राज्यसभा सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी जीत सकते हैं।

एनडीए की पांचवी सीट पर नजर

एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इसके हिसाब से उनके चार सीट तो पक्की मानी जा रही है। सारा मसला 5वीं सीट को लेकर फंस रहा है। जिसे जीतने के लिए एनडीए को जरूरत से मात्र 3 वोट कम हैं। 41-41 वोट के हिसाब से एनडीए के 164 विधायक एनडीए के 4 सांसद को जीता सकते हैं। इसके बाद भी एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं, जो कि 5वीं सीट के लिए महागठबंधन से ज्यादा करीब है। ऐसे में यह मुकाबला रोचक बन गया है।

हरिवंश की चर्चा क्यों?

हरिवंश नारायण सिंह अप्रैल 2014 से राज्यसभा सदस्य हैं। अगस्त 2018 से उपसभापति पद संभाल रहे हैं। संसदीय कार्यवाही के संचालन में उनकी संयमित शैली और विभिन्न दलों के बीच उनकी स्वीकार्यता व्यापक रूप से सराही जाती रही है। लेकिन, वर्ष 2022 में उनकी भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर असहजता की स्थिति उत्पन्न हुई। दरअसल, 2022 में जब जदयू ने बिहार में भाजपा से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब भी हरिवंश ने उपसभापति पद से इस्तीफा नहीं दिया था। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की अपेक्षा थी कि वे पार्टी लाइन पर चलते हुए पद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इसे संवैधानिक मर्यादा और संसदीय परंपरा का विषय बताकर पद पर बने रहना उचित समझा। उनके इस निर्णय के कारण पार्टी के भीतर उनके नाम पर सर्वसम्मति बनती नहीं दिख रही है।

इधर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर के नाम पर अपेक्षाकृत अधिक सहमति बनती नजर आ रही है। उनके समर्थकों का तर्क है कि वे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, जो जदयू के सामाजिक आधार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में पार्टी के भीतर रामनाथ ठाकुर की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

कहां हैं अनुष्का यादव? भाई आकाश यादव के वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप, तेज प्रताप के समर्थकों ने खड़े किए सवाल
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

19 Feb 2026 06:30 pm

Published on:

19 Feb 2026 06:29 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Rajya Sabha Election 2026: 5वीं सीट पर RJD और NDA में कांटे की टक्कर, क्या JDU हरिवंश पर फिर दांव लगाएगी?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार सहित 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस, सियासी हलचल तेज

bihar excise act | पटना हाई कोर्ट
पटना

विदेशी दूल्हा और देसी शादी... बैलेस्टिक और मिशेल ने बिहार आकर रचाया ब्याह

bihar news
पटना

ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा तेजस्वी का गणित? प्रदेश अध्यक्ष ने बताया राज्यसभा में AIMIM किसे देगी समर्थन

rajya sabha election, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान
पटना

Rajya Sabha Election: बिहार में NDA के पास 202 विधायक, फिर भी 5वीं सीट पर क्यों है सस्पेंस? जानें पूरा गणित

Rajya Sabha elections, 37 Rajya Sabha seats, Election Commission India, March 16 elections, 10 states elections, Upper House elections, Indian Parliament, EC announcement, Vacant Rajya Sabha seats, India,
पटना

PUSU अध्यक्ष पद के लिए ABVP और छात्र JDU आमने-सामने, चुनावी मैदान में उतरे 100 से अधिक प्रत्याशी

pusu election 2026
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.