Rajya Sabha Election: ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा तेजस्वी का गणित? प्रदेश अध्यक्ष ने बताया AIMIM किसे देगी समर्थन

बिहार विधानसभा में महागठबंधन की ताकत सीमित है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अगुवाई वाले महागठबंधन के पास अपने दम पर एक भी राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी नंबर नहीं हैं। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं, ऐसे में AIMIM के पांच MLA और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के एक MLA का सपोर्ट बहुत अहम माना जा रहा था। हालांकि, AIMIM के नए रुख से साफ है कि पार्टी बिना पॉलिटिकल हिस्सेदारी के सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। इससे महागठबंधन का गणित कमजोर होता दिख रहा है।