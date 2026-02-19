क्या NEET छात्रा केस की जांच रोकने की हो रही साजिश? परिवार को किसने दी जान से मारने की धमकी? सुरक्षा के बीच FSL ने खंगाला किचन

छात्रा के परिवार को पहली धमकी पिछले शुक्रवार (13 फरवरी) को मिली, जब किचन की खिड़की पर एक नोट मिला। इसमें परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही थी, तभी मंगलवार (17 फरवरी) को उसी जगह (किचन की खिड़की) पर दूसरा नोट मिला। परिवार का दावा है कि किचन की खिड़की में सिर्फ एक ग्रिल है, जिसका इस्तेमाल कोई भी आसानी से अंदर सामान फेंकने के लिए कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी में अपराधी घर की दीवार तक पहुंचने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं?