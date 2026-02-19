गैंगरेप के बाद खंती से सिर फोड़ा, फिर साड़ी से गला घोंटकर हत्या, नवादा में महिला के साथ हैवानियत

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)
Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक महिला के साथ हुई बेरहमी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रोह थाना इलाके के समरैठा गांव की बंजर जमीन पर 16 फरवरी की देर रात 47 साल की अनीता देवी की बिना कपड़ों के लाश मिली। जांच में पता चला कि महिला के साथ गैंग रेप किया गया, फिर उसके सिर पर लोहे के डंडे से वार किया गया और मौत की पुष्टि के लिए उसकी साड़ी से गला घोंट दिया गया।
मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें मुख्य आरोपी दिलीप यादव, रामस्वरूप राजवंशी और एक नाबालिग आरोपी शामिल हैं। दो अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। नवादा के SP अभिनव धीमान ने पूरे मामले की जानकारी दी, जिससे सभी हैरान रह गए।
मृतक अनीता देवी 16 फरवरी की शाम को अपने बच्चों के साथ अपने गेहूं के खेत में सिंचाई करने गई थी। देर शाम उसने अपने बच्चों को मवेशियों का दूध निकालने के लिए घर भेज दिया, जबकि वह खुद अपना काम खत्म करने के लिए खेत पर ही रही। इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी दिलीप यादव अपने चार साथियों के साथ आ गया। आरोपियों ने महिला को घेर लिया और बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया।
हैवानियत यहीं नहीं रुकी। रेप के बाद आरोपी महिला को घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर ले गए और उसे मारने की साजिश रची। मुख्य आरोपी दिलीप यादव ने लोहे की खंती (खुदाई का औजार) से उसके सिर पर ज़ोर से वार किया, जिससे उसका सिर फट गया। उसकी मौत पक्की करने के लिए अपराधियों ने महिला की ही साड़ी का सिरा उसके गले में लपेटकर फंदा बनाया और तब तक गला घोंटा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं।
जांच में पता चला कि यह बेरहमी से किया गया मर्डर किसी पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से नहीं, बल्कि ज़मीन का छोटा सा झगड़ा था। आरोपी दिलीप यादव और मृतक के परिवार के बीच खलिहान में पानी देने और जानवरों को चारा खिलाने को लेकर लंबे समय से तनाव था। इसी गुस्से को निकालने के लिए दिलीप ने यह भयानक जुर्म किया।
घटना की जानकारी मिलने पर, SP अभिनव धीमान ने सदर SDPO-01 हुलास कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। टेक्निकल सबूतों और लोगों की जानकारी के आधार पर, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें दिलीप यादव (मुख्य आरोपी और पड़ोसी), रामस्वरूप राजवंशी, और एक नाबालिग आरोपी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।
आरोपी की जानकारी के बाद, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, मुख्य आरोपी के खून से सने कपड़े, मृतक की चूड़ियां, मंगलसूत्र और चप्पलें बरामद कीं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अपराध में पांच लोग शामिल थे, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दो आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
