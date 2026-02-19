गैंगरेप के बाद खंती से सिर फोड़ा, फिर साड़ी से गला घोंटकर हत्या, नवादा में महिला के साथ हैवानियत

Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक महिला के साथ हुई बेरहमी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रोह थाना इलाके के समरैठा गांव की बंजर जमीन पर 16 फरवरी की देर रात 47 साल की अनीता देवी की बिना कपड़ों के लाश मिली। जांच में पता चला कि महिला के साथ गैंग रेप किया गया, फिर उसके सिर पर लोहे के डंडे से वार किया गया और मौत की पुष्टि के लिए उसकी साड़ी से गला घोंट दिया गया।