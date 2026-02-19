Holi Special Train: मुंबई-राजस्थान-गुजरात से बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, रेलवे ने चलाईं कई स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Holi Special Train: होली के मौके पर घर लौटने की तैयारी कर रहे बिहार के लाखों प्रवासी यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पश्चिम और उत्तर-पश्चिम भारत से बिहार के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन विशेष ट्रेनों के जरिए मुंबई, पुणे, राजस्थान और गुजरात से बिहार के प्रमुख स्टेशनों तक सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।