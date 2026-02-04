पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित, कैंपस में शुरू हुई सियासी सरगर्मी

फोटो- AI
पटना विवि छात्रसंघ चुनाव की मंगलवार को घोषणा कर दी गयी। छात्रसंघ का चुनाव 28 फरवरी को होगा। 28 फरवरी को ही मतगणना होगी और इसी दिन इसके परिणाम भी आ जायेंगे। 28 फरवरी को होने वाले पटना विवि छात्रसंघ चुनाव में इस बार करीब 22 हजार छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पटना विवि छात्रसंघ चुनाव में स्नातक के साथ पीजी और पीएचडी के शोधार्थी भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। पटना विवि छात्रसंघ चुनाव का मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रो. शंकर कुमार को बनाया गया है। भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रो. शंकर कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजों को इसको लेकर छह फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित करने को कहा गया।
7 से 9 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पटना विवि छात्रसंघ चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 फरवरी को किया जायेगा। 28 फरवरी को सुबह पटना विवि छात्रसंघ चुनाव को लेकर मतदान सुबह 8.30 से दोपहर 2.30 बजे तक होगा। इससे पहले सुबह नौ बजे से दिन के दो बजे तक होता था। लेकिन, मतदान को लेकर इस दफा बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस दफा कुल 14 मतदान केंद्र पर वोट डाले जायेंगे। कॉलेजों के अलावा पीजी विभाग में भी वोट डाले जाएंगे।
