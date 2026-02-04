पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित, कैंपस में शुरू हुई सियासी सरगर्मी

पटना विवि छात्रसंघ चुनाव की मंगलवार को घोषणा कर दी गयी। छात्रसंघ का चुनाव 28 फरवरी को होगा। 28 फरवरी को ही मतगणना होगी और इसी दिन इसके परिणाम भी आ जायेंगे। 28 फरवरी को होने वाले पटना विवि छात्रसंघ चुनाव में इस बार करीब 22 हजार छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पटना विवि छात्रसंघ चुनाव में स्नातक के साथ पीजी और पीएचडी के शोधार्थी भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। पटना विवि छात्रसंघ चुनाव का मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रो. शंकर कुमार को बनाया गया है। भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रो. शंकर कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजों को इसको लेकर छह फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित करने को कहा गया।