पटना

Bihar Budget 2026: नीतीश सरकार का बजट पेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री ने मंगलवार को बिहार का बजट पेश किया। 'संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार' थीम पर आधारित इस बजट में विकास, रोजगार पर ज्यादा फोकस दिया गया है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 03, 2026

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव

Bihar Budget 2026: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को 2026-27 का बजट सदन के पटल पर रखा। 'संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार' की थीम पर आधारित इस बजट में विकास, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उदेश्य से हाट-बाजार विकास को भी बजट में खास ध्यान रखा गया है। बिहार के बजट का कुल आकार 3.44 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

