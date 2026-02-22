22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

तेज प्रताप यादव का यूट्यूब करियर संकट में? ‘TY Vlogs’ पर क्यों नहीं आ रहा नया वीडियो? खुद बताई वजह

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के TY Vlogs पर बीते कुछ समय से नया वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। अब तेज प्रताप ने एक शॉर्ट वीडियो जारी कर खुद इसका कारण बताया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 22, 2026

bihar politics | tej pratap yadav, तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव (फोटो - tej pratap yadav FB)

बिहार की राजनीति में अपने अनोखे स्टाइल के लिए जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी MLA सीट हारने और अपनी नई पार्टी जन शक्ति जनता दल की हार के बाद, तेज प्रताप ने TY Vlogs नाम से एक YouTube चैनल शुरू किया था। उनके फैंस उनके डेली ब्लॉग्स का बेसब्री से इंतजार करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चैनल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके चैनल पर कोई नया व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। अब खुद तेज प्रताप ने एक शॉर्ट वीडियो जारी कर इसकी वजह बताई है।

क्यों नहीं आ रहा नया व्लॉग?

तेज प्रताप यादव ने शॉर्ट वीडियो में अपने फॉलोअर्स को बताया कि उनके पास वीडियो तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें एडिट करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा, "TY Vlogs पर अभी कोई नया वीडियो नहीं आ रहा है, हम सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहे हैं। वजह यह है कि मेरे पास अभी एडिटर नहीं है। वीडियो बना लेते हैं, लेकिन एडिट नहीं हो पाता। कुछ लोग जो पहले साथ थे, वे भरोसे के लायक नहीं निकले। मुझे किसी अच्छे और भरोसेमंद एडिटर की तलाश है, उसके मिलते ही धमाकेदार ब्लॉग्स वापस आएंगे।"

किसी पर भी नहीं कर सकते भरोसा- तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने अपने शॉर्ट वीडियो में यह भी कहा कि वे किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ा। उन्होंने कहा कि अच्छा एडिटर मिलते ही वे नए और बेहतर कंटेंट के साथ लौटेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि आगे की योजना पहले से अधिक प्रभावशाली होगी।

राजनीति से यूट्यूब तक का सफर

2025 का साल तेज प्रताप के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा। एनडीए की ऐतिहासिक जीत और राजद की हार के बीच, पारिवारिक कलह ने उन्हें घर से अलग होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी जन शक्ति जनता दल का गठन किया और महुआ सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा।

चुनावी हार के बाद उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बढ़ाई और ‘TY Vlogs’ नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। इस चैनल पर वे अपनी दिनचर्या, व्यक्तिगत गतिविधियों और अलग-अलग मुद्दों पर विचार साझा करते रहे।

अपने अनोखे अंदाज के लिए हैं मशहूर

तेज प्रताप यादव अपने अनोखे स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में नजर आते हैं, तो कभी भगवान शंकर के अवतार में। कभी वे सड़कों पर हैवी बाइकिंग करते नजर आते हैं, तो कभी अपने प्रेम प्रसंगों और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि जब ‘TY Vlogs’ पर नए वीडियो आना बंद हुए तो फैंस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों ने कमेंट कर पूछा कि आखिर नया कंटेंट क्यों नहीं आ रहा।

ये भी पढ़ें

बिहार: 28 साल की शाइस्ता को 60 के राकेश से हुआ प्यार, भाग कर नेपाल में रचा ली शादी, भाई बोला- बहन को हिंदू…
मुजफ्फरपुर
bihar news. muzaffarpur news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

तेज प्रताप यादव

Published on:

22 Feb 2026 04:04 pm

Hindi News / Bihar / Patna / तेज प्रताप यादव का यूट्यूब करियर संकट में? ‘TY Vlogs’ पर क्यों नहीं आ रहा नया वीडियो? खुद बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

जब सामने आए नीतीश कुमार, टकटकी लगाए देखते रहे आरसीपी सिंह, बोले- आना क्या है, रिश्ता परमानेंट…

bihar politics
पटना

जयमाला पर दुल्हन हुई बेहोश, अस्पताल से लौटी तो दूल्हा हो चुका था फरार, दहेज की बाइक भी भेज दी वापस

bihar news, ara news,
पटना

खान सर बेच रहे करोड़ों की खरीदी हुई जमीन, 1000 एकड़ की यूनिवर्सिटी का प्लान कैंसिल?

khan sir university, khan sir land, bihar news,
पटना

प्रेग्नेंट जॉब’ के नाम पर ठगी! पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर नंबर बंद

पटना

Manoj Tiwari's 'Holariya': फगुनी वार में मनोज तिवारी का तंज, खेत में पवन की पावर तो गड्ढे में खेसरिया!

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.