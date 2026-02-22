तेज प्रताप यादव का यूट्यूब करियर संकट में? ‘TY Vlogs’ पर क्यों नहीं आ रहा नया वीडियो? खुद बताई वजह

बिहार की राजनीति में अपने अनोखे स्टाइल के लिए जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी MLA सीट हारने और अपनी नई पार्टी जन शक्ति जनता दल की हार के बाद, तेज प्रताप ने TY Vlogs नाम से एक YouTube चैनल शुरू किया था। उनके फैंस उनके डेली ब्लॉग्स का बेसब्री से इंतजार करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चैनल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके चैनल पर कोई नया व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। अब खुद तेज प्रताप ने एक शॉर्ट वीडियो जारी कर इसकी वजह बताई है।