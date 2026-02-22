बिहार: 28 साल की शाइस्ता को 60 के राकेश से हुआ प्यार, भाग कर नेपाल में रचा ली शादी, भाई बोला- बहन को हिंदू…

Bihar News:बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र से इश्क की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। 28 साल की टीचर शाइस्ता परवीन को अपने स्कूल के 60 साल के संचालक राकेश साह से प्यार हो गया। दोनों पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनका प्यार इतना परवान चढ़ा कि धर्म और उम्र की दीवार को पार करते हुए उन्होंने 18 फरवरी को घर छोड़ दिया और बाद में नेपाल में शादी कर ली। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है।