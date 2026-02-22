22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरपुर

बिहार: 28 साल की शाइस्ता को 60 के राकेश से हुआ प्यार, भाग कर नेपाल में रचा ली शादी, भाई बोला- बहन को हिंदू…

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर में 60 साल के राकेश साह और 28 साल की टीचर शाइस्ता परवीन ने शादी कर ली। शाइस्ता के भाई ने राकेश पर अपनी बहन को किडनैप करने और जबरन हिंदू बनाने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरपुर

image

Anand Shekhar

Feb 22, 2026

bihar news. muzaffarpur news

60 साल के राकेश साह और 28 साल की शाइस्ता परवीन

Bihar News:बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र से इश्क की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। 28 साल की टीचर शाइस्ता परवीन को अपने स्कूल के 60 साल के संचालक राकेश साह से प्यार हो गया। दोनों पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनका प्यार इतना परवान चढ़ा कि धर्म और उम्र की दीवार को पार करते हुए उन्होंने 18 फरवरी को घर छोड़ दिया और बाद में नेपाल में शादी कर ली। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है।

स्कूल में शुरू हुई नजदीकियां

जानकारी के मुताबिक, औराई के रहने वाले राकेश साह इलाके में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। शाइस्ता परवीन उसी स्कूल में टीचर थीं। बताया जाता है कि स्कूल के समय में ही उनकी बातचीत बढ़ी और नजदीकियां धीरे-धीरे प्यार में बदल गईं। राकेश साह 60 साल के हैं और चार बच्चों के पिता हैं। उनका भरा-पूरा परिवार है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता भी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। 32 साल की उम्र के अंतर और अलग-अलग समुदायों से होने के बावजूद, दोनों ने साथ रहने का फैसला किया।

18 फरवरी को घर छोड़ा, नेपाल में शादी की

18 फरवरी को राकेश और शाइस्ता दोनों अचानक से अपने-अपने घर से गायब हो गए। परिवार वालों ने काफी ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच, सोशल मीडिया के जरिए उनकी शादी की तस्वीरें सामने आई, जिससे पता चला कि उन्होंने नेपाल के जनकपुर धाम में शादी की है।

कुछ दिनों बाद, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें शाइस्ता ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह जहां भी है खुश है। वीडियो में, उसने सभी से उसके नए पति के परिवार को परेशान न करने की भी अपील की। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने इस वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

भाई ने किडनैपिंग का केस दर्ज कराया

भले ही शाइस्ता अपनी मर्जी से शादी करने की बात कह रही हैं, लेकिन उनके परिजनों ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। शाइस्ता के भाई फैसल इमाम अशरफ ने औराई थाने में सात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों में राकेश कुमार साह, राकेश की पत्नी विमल देवी, बेटी स्वीरी कुमारी, विशाल कुमार, सोनू कुमार, दिग्विजय कुमार और पुरुषोत्तम सिंह शामिल हैं।

दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राकेश साह ने उसकी बहन को शादी के इरादे से किडनैप कर लिया। शिकायत में राकेश साह की पत्नी और बेटी पर भी मिलीभगत का आरोप है। जबरन धर्म परिवर्तन का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। शाइस्ता के भाई का कहना है कि उसकी बहन का अपहरण कर उसे जबरन हिंदू बना दिया गया है। उसने राकेश साह और उनके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा कि उनकी बहन को जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जाए।

पुलिस ने इलाके में बढ़ाई पेट्रोलिंग

यह मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण काफी सेंसिटिव हो गया है। गांव में दो गुटों के बीच तनाव को देखते हुए ईस्ट SDPO अलय वत्स के आदेश पर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। औराई थाना इंचार्ज ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और कुछ संदिग्धों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनकी डिटेल्स की जांच की जा रही है। फिलहाल, आरोपी स्कूल संचालक के घर और स्कूल पर ताला लगा हुआ है।

ये भी पढ़ें

बिना पूछे वीडियो बनाया, मोबाइल में मिली महिला टीचरों की 150 फोटो… ANM स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप, DM ने दिए जांच के आदेश
पटना
Bihar News, Supaul News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

22 Feb 2026 01:59 pm

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / बिहार: 28 साल की शाइस्ता को 60 के राकेश से हुआ प्यार, भाग कर नेपाल में रचा ली शादी, भाई बोला- बहन को हिंदू…

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरपुर

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड को गोली मार कर थाने पहुंचा प्रेमी, बोला- बेवफाई का बदला ले लिया

crime
मुजफ्फरपुर

ASI को मारी गोली, फिर भागने लगा पप्पू सहनी… पुलिस ने घेरकर किया हाफ एनकाउंटर

bihar news, bihar police encounter
मुजफ्फरपुर

'मुर्दा' बीवी जिंदा लौटी! 11 साल पहले पति पर लगा था हत्या का आरोप, अब दूसरे हसबैंड संग घर पहुंची महिला

Bihar news | Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर

दो बार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश, नाकाम होने पर बेटी के सामने ही दामाद को मारी गोली

Bihar Crime
मुजफ्फरपुर

रेड लाइट एरिया में नाबालिगों से कराया जा रहा था 'गंदा काम', दिल्ली की टीम ने किया एक्सपोज, छुड़ाई गईं 6 लड़कियां

Bihar News
मुजफ्फरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.