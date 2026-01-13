दो बार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश, नाकाम होने पर बेटी के सामने ही दामाद को मारी गोली

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी बेटी के प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने उसका सुहाग उजाड़ दिया। लड़की के पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्य रात में अपने दामाद के घर में घुस गए और उसे गोली मार दी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय आयुष कुमार के रूप में हुई है। हत्या उसकी 25 वर्षीय पत्नी और 6 महीने के बच्चे के सामने की गई, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। यह घटना जिले के सिवाइपट्टी थाना क्षेत्र के बनघारा गांव की है।
आरोपी रात में पीछे के रास्ते से पीड़ित के घर में घुसे। उस समय आयुष, उसकी पत्नी तन्नू और उसकी बीमार मां घर में मौजूद थे। उसकी पत्नी तन्नू के अनुसार, आरोपी ने अंदर आते ही आयुष को पकड़ लिया और फिर उसके सिर में गोली मार दी। आयुष मौके पर ही गिर गया और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान मृतक की मां पर भी हमला किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस बरामद किए हैं। तन्नू ने बताया कि गोली उसके पिता और मामा ने चलाई थी।
जब यह पूरी घटना हुई, तो तन्नू अपने छह महीने के बच्चे को गोद में लेकर उसी कमरे में खड़ी थी। घटना के बाद बच्चा रोता रहा, जबकि उसके पिता खून से लथपथ वहीं पड़े थे।
पत्नी तन्नू कुमारी ने पुलिस को बताया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह महीनों से चल रही एक सोची-समझी साजिश थी। उसने कहा, "दो बार पापा ने एक्सीडेंट करके आयुष को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आयुष को जिंदा नहीं रहने देंगे।" दोनों कोशिशों में नाकाम रहने के बाद, उन्होंने आखिरकार गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
तन्नू और आयुष ने एक साल पहले घर से भागकर लव मैरिज की थी। आयुष के ससुराल वाले इस शादी से बहुत नाराज थे। शादी के बाद, तन्नू के पिता ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दंपति को रक्सौल से बरामद किया था। कोर्ट में, तन्नू ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद कपल साथ रहने लगा।
सिवाईपट्टी स्टेशन हाउस ऑफिसर त्रिपुरारी कुमार राय ने बताया कि पत्नी के बयान के आधार पर उसके पिता प्रेम कुमार और भाई अभिषेक कुमार को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं, फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। FIR में लड़की के पिता, मां, भाई, मामा और कई अन्य रिश्तेदारों समेत कुल 13 लोगों के नाम हैं। आरोपियों पर घर में घुसकर हत्या करने का भी आरोप लगाया गया है।
