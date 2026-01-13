दो बार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश, नाकाम होने पर बेटी के सामने ही दामाद को मारी गोली

आरोपी रात में पीछे के रास्ते से पीड़ित के घर में घुसे। उस समय आयुष, उसकी पत्नी तन्नू और उसकी बीमार मां घर में मौजूद थे। उसकी पत्नी तन्नू के अनुसार, आरोपी ने अंदर आते ही आयुष को पकड़ लिया और फिर उसके सिर में गोली मार दी। आयुष मौके पर ही गिर गया और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान मृतक की मां पर भी हमला किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस बरामद किए हैं। तन्नू ने बताया कि गोली उसके पिता और मामा ने चलाई थी।