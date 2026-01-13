मर्डर से दंगे तक… बिहार में हिंसक अपराध 25 वर्षों में सबसे कम, पर साइबर अपराधियों ने बढ़ाई सिरदर्दी

हिंसक अपराधों में कमी के बावजूद, बिहार में कुल अपराधों की संख्या बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण चोरी, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और घरेलू और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विवादों के मामलों में बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी में चोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि साइबर अपराध ने इस ट्रेंड में एक नया आयाम जोड़ा है। अपहरण के मामले भी बढ़े हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिरौती के लिए अपहरण लगभग खत्म हो गए हैं। 2001 में फिरौती के लिए अपहरण के 385 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 52 रह गई है।