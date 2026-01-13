मर्डर से दंगे तक… बिहार में हिंसक अपराध 25 वर्षों में सबसे कम, पर साइबर अपराधियों ने बढ़ाई सिरदर्दी

AI Generated Image
Bihar Crime Data:बिहार में गंभीर हिंसक अपराधों का ग्राफ 2025 में 25 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हत्या, डकैती, दंगे और लूटपाट जैसे अपराध, जो कभी बिहार के क्राइम प्रोफाइल का एक बड़ा हिस्सा थे, उनमें लगातार गिरावट देखी गई है, जबकि चोरी, साइबर अपराध और आर्थिक अनियमितताओं जैसे अहिंसक अपराध बढ़ रहे हैं। इससे संबंधित सबसे ताजा आंकड़े पिछले हफ्ते बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने साझा किए थे, जिसके अनुसार 2024 के मुकाबले 2025 में संगीन अपराध में भारी गिरावट दर्ज की गई।
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 2001 और 2025 के बीच अपराध के ग्राफ की तुलना से पता चलता है कि 2001 में बिहार में 3,619 हत्या के मामले दर्ज किए गए थे और यह संख्या 2005 से 2015 तक लगातार 3,000 से ऊपर बनी रही। इसके बाद, 2016 से ग्राफ में गिरावट शुरू हुई, और 2025 तक यह संख्या घटकर 2,556 हो गई। यह पिछले 25 सालों में सबसे कम आंकड़ा है। 2019 और 2020 में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, कुल मिलाकर ट्रेंड लगातार नीचे की ओर रहा है।
डकैती के मामलों में गिरावट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। 2004 में, राज्य में 1,297 लूट के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2015 तक घटकर 426 हो गए और 2025 में सिर्फ 174 रह गए। इसका मतलब है कि दो दशकों में डकैती के मामलों में 80 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है।
दंगों से जुड़े मामले कभी बिहार की सबसे बड़ी कानून-व्यवस्था चुनौतियों में से एक माने जाते थे। 2001 में 8,520 मामलों से यह संख्या बढ़कर 2014 में 13,566 हो गई। हालांकि, इसके बाद ग्राफ तेजी से नीचे आया और 2025 में 2,502 पर पहुंच गया, जो 2001 के बाद सबसे निचला स्तर है।
बलात्कार के मामलों में एक अलग पैटर्न देखा गया। जहां ज्यादातर हिंसक अपराधों में कमी आई है, वहीं बलात्कार के मामलों में तस्वीर अलग है। 2000 में 746 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 2,205 हो गए। यह आंकड़ा 2025 में घटकर 2,025 हो गया, लेकिन कुल मिलाकर, इस कैटेगरी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। पुलिस और कानूनी विशेषज्ञ इसका श्रेय रिपोर्टिंग दरों में वृद्धि और ज्यादा सामाजिक जागरूकता को देते हैं।
हिंसक अपराधों में कमी के बावजूद, बिहार में कुल अपराधों की संख्या बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण चोरी, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और घरेलू और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विवादों के मामलों में बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी में चोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि साइबर अपराध ने इस ट्रेंड में एक नया आयाम जोड़ा है। अपहरण के मामले भी बढ़े हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिरौती के लिए अपहरण लगभग खत्म हो गए हैं। 2001 में फिरौती के लिए अपहरण के 385 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 52 रह गई है।
पिछले साल 2025 में, बिहार पुलिस ने कुल 361,364 गिरफ्तारियां कीं, जिनमें 1,050 साइबर अपराधी शामिल थे। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ भी बड़े ऑपरेशन चलाए। पूरे साल में, 4,963 बिना लाइसेंस वाले हथियार और 30,000 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए और 74 छोटी हथियार फैक्ट्रियां बंद की गईं। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा 1,682 अपराधियों और 134 माओवादियों की गिरफ्तारी से राज्य में माओवादियों की मौजूदगी काफी कमजोर हुई। शराबबंदी कानून के तहत 3.6 मिलियन लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई और 2025 में नकली शराब से कोई मौत नहीं हुई, जिसे सरकार ने एक उपलब्धि बताया।
