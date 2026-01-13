13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मर्डर से दंगे तक… बिहार में हिंसक अपराध 25 वर्षों में सबसे कम, पर साइबर अपराधियों ने बढ़ाई सिरदर्दी

Bihar Crime Data: बिहार में हत्या, डकैती और दंगों जैसे पारंपरिक हिंसक अपराधों में पिछले 25 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं साइबर अपराध और चोरी जैसे गैर-हिंसक मामले पुलिस के लिए नई चुनौती बनकर उभरे हैं ।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 13, 2026

bihar crime data

AI Generated Image

Bihar Crime Data:बिहार में गंभीर हिंसक अपराधों का ग्राफ 2025 में 25 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हत्या, डकैती, दंगे और लूटपाट जैसे अपराध, जो कभी बिहार के क्राइम प्रोफाइल का एक बड़ा हिस्सा थे, उनमें लगातार गिरावट देखी गई है, जबकि चोरी, साइबर अपराध और आर्थिक अनियमितताओं जैसे अहिंसक अपराध बढ़ रहे हैं। इससे संबंधित सबसे ताजा आंकड़े पिछले हफ्ते बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने साझा किए थे, जिसके अनुसार 2024 के मुकाबले 2025 में संगीन अपराध में भारी गिरावट दर्ज की गई।

हत्या के मामलों में भारी गिरावट

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 2001 और 2025 के बीच अपराध के ग्राफ की तुलना से पता चलता है कि 2001 में बिहार में 3,619 हत्या के मामले दर्ज किए गए थे और यह संख्या 2005 से 2015 तक लगातार 3,000 से ऊपर बनी रही। इसके बाद, 2016 से ग्राफ में गिरावट शुरू हुई, और 2025 तक यह संख्या घटकर 2,556 हो गई। यह पिछले 25 सालों में सबसे कम आंकड़ा है। 2019 और 2020 में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, कुल मिलाकर ट्रेंड लगातार नीचे की ओर रहा है।

डकैती के मामलों में 80 प्रतिशत की गिरावट

डकैती के मामलों में गिरावट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। 2004 में, राज्य में 1,297 लूट के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2015 तक घटकर 426 हो गए और 2025 में सिर्फ 174 रह गए। इसका मतलब है कि दो दशकों में डकैती के मामलों में 80 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है।

दंगों के मामलों में ऐतिहासिक गिरावट

दंगों से जुड़े मामले कभी बिहार की सबसे बड़ी कानून-व्यवस्था चुनौतियों में से एक माने जाते थे। 2001 में 8,520 मामलों से यह संख्या बढ़कर 2014 में 13,566 हो गई। हालांकि, इसके बाद ग्राफ तेजी से नीचे आया और 2025 में 2,502 पर पहुंच गया, जो 2001 के बाद सबसे निचला स्तर है।

दुष्कर्म के मामलों में पैटर्न अलग

बलात्कार के मामलों में एक अलग पैटर्न देखा गया। जहां ज्यादातर हिंसक अपराधों में कमी आई है, वहीं बलात्कार के मामलों में तस्वीर अलग है। 2000 में 746 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 2,205 हो गए। यह आंकड़ा 2025 में घटकर 2,025 हो गया, लेकिन कुल मिलाकर, इस कैटेगरी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। पुलिस और कानूनी विशेषज्ञ इसका श्रेय रिपोर्टिंग दरों में वृद्धि और ज्यादा सामाजिक जागरूकता को देते हैं।

अहिंसक अपराधों में नई बढ़ोतरी

हिंसक अपराधों में कमी के बावजूद, बिहार में कुल अपराधों की संख्या बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण चोरी, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और घरेलू और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विवादों के मामलों में बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी में चोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि साइबर अपराध ने इस ट्रेंड में एक नया आयाम जोड़ा है। अपहरण के मामले भी बढ़े हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिरौती के लिए अपहरण लगभग खत्म हो गए हैं। 2001 में फिरौती के लिए अपहरण के 385 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 52 रह गई है।

2025 में कैसा रहा अपराध का ग्राफ

पिछले साल 2025 में, बिहार पुलिस ने कुल 361,364 गिरफ्तारियां कीं, जिनमें 1,050 साइबर अपराधी शामिल थे। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ भी बड़े ऑपरेशन चलाए। पूरे साल में, 4,963 बिना लाइसेंस वाले हथियार और 30,000 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए और 74 छोटी हथियार फैक्ट्रियां बंद की गईं। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा 1,682 अपराधियों और 134 माओवादियों की गिरफ्तारी से राज्य में माओवादियों की मौजूदगी काफी कमजोर हुई। शराबबंदी कानून के तहत 3.6 मिलियन लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई और 2025 में नकली शराब से कोई मौत नहीं हुई, जिसे सरकार ने एक उपलब्धि बताया।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस के दही-चूड़ा भोज से सभी 6 विधायकों ने बनाई दूरी, मकर संक्रांति के बाद बिहार में होगा बड़ा खेल?
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

13 Jan 2026 09:53 am

Published on:

13 Jan 2026 09:24 am

Hindi News / Bihar / Patna / मर्डर से दंगे तक… बिहार में हिंसक अपराध 25 वर्षों में सबसे कम, पर साइबर अपराधियों ने बढ़ाई सिरदर्दी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.