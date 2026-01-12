कांग्रेस के दही-चूड़ा भोज से सभी 6 विधायकों ने बनाई दूरी, मकर संक्रांति के बाद बिहार में होगा बड़ा खेल?

Bihar Politics: बिहार कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई सीनियर नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन एक भी कांग्रेस विधायक मौजूद नहीं था। सभी छह विधायकों की गैरमौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। यह पहली बार नहीं है जब विधायक कांग्रेस के किसी कार्यक्रम से गैरहाजिर रहे हों। 8 जनवरी को, नए VB-GRAM-G एक्ट और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) की कानूनी गारंटी पर हुई एक मीटिंग से तीन विधायक गैरहाजिर थे।