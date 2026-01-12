राज्यसभा चुनाव से पहले जदयू में होगी RCP सिंह की वापसी? दही-चूड़ा भोज में बोले- नीतीश कुमार मेरे…

RCP Singh (Photo - X@RCP_Singh)
Bihar Politics: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के नेता और JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह एक बार फिर बिहार की राजनीति में चर्चा में हैं। इसका कारण दही-चूड़ा भोज में दिया गया उनका बयान है, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या खरमास खत्म होने के बाद RCP सिंह JDU में वापस लौटेंगे? पटेल सेवा संघ द्वारा आयोजित दही-चूड़ा भोज में, RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना 'अभिभावक' बताया और कहा कि दोनों कभी अलग नहीं हुए।
दही-चूड़ा भोज पटना के पटेल भवन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RCP सिंह दोनों शामिल हुए। हालांकि दोनों मंच पर एक साथ बैठे या बातचीत करते नहीं दिखे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद RCP सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। हमने 25 साल तक साथ काम किया है। हम कब अलग हुए? हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। नीतीश कुमार को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।" यह कहने के बाद, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह खरमास खत्म होने के बाद JDU में वापस लौटेंगे, तो वह मुस्कुराए और कहा, "समय आने पर सबको पता चल जाएगा।"
RCP सिंह राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस बार राज्यसभा चुनाव नजदीक हैं और कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने की बात चल रही है। यही वजह है कि उनके बयानों को काफी अहमियत दी जा रही है। यह वही RCP सिंह हैं जो पिछले दो सालों में नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। JDU छोड़ने, BJP में शामिल होने और फिर जन सुराज में शामिल होने तक, उनका राजनीतिक लहजा बिल्कुल अलग था। लेकिन अब उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज और शब्द सब बदल गए हैं।
RCP सिंह का जन सुराज पार्टी में शामिल होना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार माना जा रहा था। उनकी बेटी को भी चुनाव में टिकट दिया गया था, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद जन सुराज की रणनीति, भविष्य और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। इस स्थिति में, RCP के बदले हुए तेवर को PK (प्रशांत किशोर) कैंप में बेचैनी की वजह माना जा रहा है।
नालंदा जिले के रहने वाले नीतीश कुमार और RCP सिंह का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आपसी भरोसे पर भी आधारित था। 63 साल के RCP सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे। 1996 में, जब नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, तो उनकी नजर RCP पर पड़ी। उस समय RCP बेनी प्रसाद वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी थे।
नीतीश ने जल्द ही उन्हें अपना विशेष सचिव बना लिया। जब 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर नीतीश मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने RCP सिंह को दिल्ली से बुलाया और उन्हें बिहार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। 2005 से 2010 तक, RCP नीतीश के सबसे करीबी अधिकारी थे। इस दौरान JDU पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। 2010 में, RCP सिंह ने IAS से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। नीतीश ने तुरंत उन्हें राज्यसभा भेज दिया।
धीरे-धीरे, वह JDU के नंबर दो नेता बन गए और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। हालांकि, BJP से बढ़ती नजदीकियों और पार्टी को तोड़ने की कोशिशों के आरोपों के बाद, उन्होंने 7 अगस्त, 2022 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, उनके रास्ते अलग हो गए। RCP ने फिर अपनी पार्टी बनाई और बाद में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग