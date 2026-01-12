राज्यसभा चुनाव से पहले जदयू में होगी RCP सिंह की वापसी? दही-चूड़ा भोज में बोले- नीतीश कुमार मेरे…

दही-चूड़ा भोज पटना के पटेल भवन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RCP सिंह दोनों शामिल हुए। हालांकि दोनों मंच पर एक साथ बैठे या बातचीत करते नहीं दिखे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद RCP सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। हमने 25 साल तक साथ काम किया है। हम कब अलग हुए? हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। नीतीश कुमार को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।" यह कहने के बाद, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह खरमास खत्म होने के बाद JDU में वापस लौटेंगे, तो वह मुस्कुराए और कहा, "समय आने पर सबको पता चल जाएगा।"