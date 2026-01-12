खरमास के बाद बदलेगा पटना, नाले पर दौड़ेंगी गाड़ियां और जिगजैग पार्क में टहलेंगे लोग, गंगा पथ पर दुकानों का डिजाइन भी होगा फाइनल

बिहार की राजधानी पटना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सौंदर्यीकरण के मामले में साल 2026 काफी अहम होने वाला है। जनवरी में खरमास खत्म होते ही शहर में कई बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट फिर से पटरी पर आ जाएंगे। पहली बार मंदिरी नाले पर गाड़ियों का ट्रैफिक शुरू होगा, वहीं लोग गंगा पथ पर बने नए जिगजैग पार्क में घूम सकेंगे। इस बीच, गंगा पथ पर प्रस्तावित दुकानों के डिज़ाइन को बदलने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, जिसके लिए स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। प्रशासन और विभिन्न विभागों में इससे जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं।