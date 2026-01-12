12 जनवरी 2026,

सोमवार

खरमास के बाद बदलेगा पटना, नाले पर दौड़ेंगी गाड़ियां और जिगजैग पार्क में टहलेंगे लोग, गंगा पथ पर दुकानों का डिजाइन भी होगा फाइनल

खरमास के बाद पटना में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। मंदिरी नाले वाली सड़क पर अब ट्रैफिक की इजाजत होगी, गंगा पथ पर एक नया पार्क लोगों के लिए खुलेगा और स्मार्ट सिटी बोर्ड नई दुकानों के डिजाइन को फाइनल करेगा। बांस घाट पर आधुनिक श्मशान घाट का काम भी लगभग पूरा हो गया है।

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 12, 2026

पटना डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट

ai generated image for representation only

बिहार की राजधानी पटना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सौंदर्यीकरण के मामले में साल 2026 काफी अहम होने वाला है। जनवरी में खरमास खत्म होते ही शहर में कई बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट फिर से पटरी पर आ जाएंगे। पहली बार मंदिरी नाले पर गाड़ियों का ट्रैफिक शुरू होगा, वहीं लोग गंगा पथ पर बने नए जिगजैग पार्क में घूम सकेंगे। इस बीच, गंगा पथ पर प्रस्तावित दुकानों के डिज़ाइन को बदलने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, जिसके लिए स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। प्रशासन और विभिन्न विभागों में इससे जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं।

मंदिरी नाले पर गाड़ियां भी चलेंगी

पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मंदिरी नाला प्रोजेक्ट कई सालों से चर्चा का विषय रहा है। अब यह प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है। 1,289 मीटर लंबा ट्विन-बैरल RCC नाला लगभग तैयार है। इस नाले का मकसद सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर गाड़ियों की आवाजाही भी सुनिश्चित करना है।

लगभग 87 करोड़ रुपये की लागत से बने इस नाले को इस तरह से बनाया गया है कि भविष्य में सफाई के दौरान सड़क को तोड़ना नहीं पड़ेगा। नाले का काम अपने अंतिम चरण में है। अधिकारियों का दावा है कि यह जल्द ही पूरी तरह से चालू हो जाएगा। एक बार यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, मानसून के मौसम में मंदिरी, बोगीपुर और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या काफी कम हो जाएगी। फिलहाल, लोग इनकम टैक्स गोलंबर से जर्नलिस्ट यूनियन तक सीमित तौर पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं।

गंगा पथ पर 'जिगजैग पार्क' तैयार

JP गंगा पथ पर बना जिगजैग पार्क पहले ही शहर के लोगों का ध्यान खींचने लगा है। यह पार्क लगभग 550 मीटर लंबा है और LCT घाट तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि यह पार्क मुंबई के मरीन ड्राइव और जुहू चौपाटी मॉडल से प्रेरित है। इस पार्क में पैदल चलने के रास्ते, स्ट्रीट लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था और खुली जगहों को प्राथमिकता दी गई है। इसे पटना के लिए एक नई सार्वजनिक जगह की सुविधा माना जा रहा है, जहां लोग सुबह-शाम घूम सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं और बुज़ुर्ग आराम कर सकते हैं।

गंगा पथ पर दुकानों में बड़े बदलाव

गंगा पथ (मरीन ड्राइव) पर प्री-फैब्रिकेटेड दुकानों का अलॉटमेंट खरमास के बाद होना था, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने दुकानों के मौजूदा मॉडल को बदलने के निर्देश दिए। इसके बाद, पटना स्मार्ट सिटी ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाने का फैसला किया है, जिसमें नगर निगम के मेयर, DM, नगर आयुक्त, चेयरमैन और सभी बोर्ड सदस्य शामिल होंगे।

इस मीटिंग में दुकानों के नए डिज़ाइन, नई जगह और नए इस्तेमाल के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। पुराने मॉडल को हटाने के बाद, प्रस्तावित डिज़ाइन में अब शहरी सुंदरता, सार्वजनिक उपयोगिता और ट्रैफिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। पुरानी दुकानों को हटाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।

राज्य का पहला आधुनिक श्मशान घाट भी तैयार

पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, बांसघाट स्थित श्मशान परिसर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है। लगभग 89.40 करोड़ की लागत से बने इस अत्याधुनिक श्मशान घाट का 97% काम पूरा हो चुका है। मोक्ष द्वार और बैकुंठ द्वार पर पेंटिंग का काम चल रहा है, जबकि दाह संस्कार मशीनों को लगाने का काम पूरा हो गया है।

श्मशान परिसर में लैंडस्केपिंग, एक तालाब, एक वॉकिंग ज़ोन और भगवान शिव की एक बड़ी मूर्ति भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि उद्घाटन के बाद, नागरिकों को एक साफ-सुथरी, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत सुविधा मिलेगी, जो राज्य में अपनी तरह की पहली होगी।

bihar makar sankranti

Bihar news

12 Jan 2026 07:59 am

12 Jan 2026 07:58 am

