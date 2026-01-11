तेज प्रताप यादव की बड़ी तैयारी, तेजस्वी के करीबी मुकेश सहनी से की मुलाकात, विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले

Bihar Makar Sankranti: बिहार में मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा की दावत एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होता है। इस बार लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव भी इसे बड़े पैमाने पर आयोजित कर रहे हैं। यह भव्य दही-चूड़ा की दावत 14 जनवरी को पटना में 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर हो रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने इस भोज में शामिल होने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं के दरवाजे खटखटाए हैं, उससे बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है।