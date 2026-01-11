11 जनवरी 2026,

रविवार

पटना

तेज प्रताप यादव की बड़ी तैयारी, तेजस्वी के करीबी मुकेश सहनी से की मुलाकात, विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले

Bihar Makar Sankranti: बिहार में मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव इस बार दही-चूड़ा भोज का बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इस भोज में शामिल होने के लिए उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी न्योता दिया है। इससे पहले वो एनडीए के कई नेताओं से मिलकर उन्हें भी आमंत्रित कर चुके हैं। 

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 11, 2026

bihar makar sankranti

JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी (फोटो - X@TejPratapyadav)

Bihar Makar Sankranti: बिहार में मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा की दावत एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होता है। इस बार लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव भी इसे बड़े पैमाने पर आयोजित कर रहे हैं। यह भव्य दही-चूड़ा की दावत 14 जनवरी को पटना में 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर हो रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने इस भोज में शामिल होने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं के दरवाजे खटखटाए हैं, उससे बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है।

तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी से की मुलाकात

तेज प्रताप यादव रविवार को पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी के घर पहुंचे और उन्हें दही-चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया। मुकेश सहनी लंबे समय तक तेजस्वी यादव के साथ राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता माने जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुकेश सहनी परछाई की तरह तेजस्वी यादव के साथ दिखे थे। इसलिए, तेज प्रताप की सहनी से मुलाकात और उन्हें दही-चूड़ा भोज में बुलाना एक दिलचस्प राजनीतिक कदम माना जा रहा है।

तेज प्रताप ने खुद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी से उनके आवास पहुंचकर भेंट मुलाकात किया और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 26 M स्ट्रैंड रोड स्थित मेरे सरकारी आवास पर "दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम" हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। साथ ही मुकेश सहनी जी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिया।"

विधानसभा स्पीकर को दिया न्योता, NDA नेताओं से भी मिले

सहनी से मिलने के बाद तेज प्रताप यादव बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के घर गए और उन्हें मकर संक्रांति भोज के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले शनिवार को, वह बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार के घर गए और उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा। तेज प्रताप यादव पहले ही कई NDA नेताओं के घरों का दौरा कर चुके हैं और उन्हें निमंत्रण दे चुके हैं, जिनमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी, विधान परिषद चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश शामिल हैं।

लालू की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश ?

बिहार में दही-चूड़ा भोज की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक परंपरा लालू यादव ने शुरू की थी। लेकिन 2025 में RJD से छह साल के लिए निकाले जाने के बाद, यह तेज प्रताप के लिए इस परंपरा को अपनी नई राजनीतिक पहचान से जोड़ने का पहला मौका है। JJD के लॉन्च के बाद से यह साफ हो गया है कि तेज प्रताप खुद को लालू की विरासत का असली वारिस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस भोज को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

दिल्ली में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले की सुनवाई के बाद तेज प्रताप अपनी बड़ी बहन सांसद मीसा भारती के घर भी गए, ताकि अपने पिता लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद ले सकें और उन्हें आमंत्रित कर सकें। तेज प्रताप यादव ने यह भी दावा किया कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाई तेजस्वी यादव को भी कार्ड भेजने की बात कही है।



Published on:

11 Jan 2026 06:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / तेज प्रताप यादव की बड़ी तैयारी, तेजस्वी के करीबी मुकेश सहनी से की मुलाकात, विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले

