‘ट्रंप से ज्यादा नोबेल सिर्फ मोदी जी, उन्हें कम से कम 12 पुरस्कार मिलना चाहिए’- MP पप्पू यादव का तंज

यह पप्पू यादव का पहला व्यंग्यात्मक हमला नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने निकोलस मादुरो और मोदी की तुलना करते हुए लिखा, "निकोलस मादुरो और नरेंद्र मोदी में एक बात कॉमन है, दोनों के नाम NM अक्षरों से शुरू होते हैं। लेकिन मादुरो डरे नहीं और मैं कहता हूं, मोदी जी आपको भी डरना नहीं चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव जी और कलाम साहब ने भारत के डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बना दिया है कि कोई ट्रंप हमें धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकता। डरें नहीं लड़ें।"