‘ट्रंप से ज्यादा नोबेल सिर्फ मोदी जी, उन्हें कम से कम 12 पुरस्कार मिलना चाहिए’- MP पप्पू यादव का तंज

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (Photo - ANI)
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आजकल वह घरेलू राजनीति से आगे बढ़कर वैश्विक मुद्दों पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। इस बार उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है। पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि अगर ट्रंप अपने दावों के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, तो पीएम मोदी को उनसे कहीं ज्यादा पुरस्कार मिलने चाहिए।
अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहाना बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक नहीं, बल्कि कम से कम आठ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए। इस समय पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा नोबेल का हकदार सिर्फ हमारे मोदी जी हैं, उन्हें कम से कम एक दर्जन नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए।"
पप्पू यादव का यह बयान अचानक नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार दावा कर चुके हैं कि वह इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। ट्रंप का कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 8 ऐसे युद्ध रुकवाए जो दुनिया का कोई और नेता नहीं कर सकता था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार से वापस खींचा, जो एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी।
ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि इतिहास में उनके अलावा कोई और नहीं दिखता जो नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार हो। उन्होंने नोबेल समिति की आलोचना करते हुए इसे अपने साथ अन्याय बताया। हालांकि, नोबेल समिति ने अब तक इस पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है।
यह पप्पू यादव का पहला व्यंग्यात्मक हमला नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने निकोलस मादुरो और मोदी की तुलना करते हुए लिखा, "निकोलस मादुरो और नरेंद्र मोदी में एक बात कॉमन है, दोनों के नाम NM अक्षरों से शुरू होते हैं। लेकिन मादुरो डरे नहीं और मैं कहता हूं, मोदी जी आपको भी डरना नहीं चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव जी और कलाम साहब ने भारत के डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बना दिया है कि कोई ट्रंप हमें धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकता। डरें नहीं लड़ें।"
