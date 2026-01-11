11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

‘ट्रंप से ज्यादा नोबेल सिर्फ मोदी जी, उन्हें कम से कम 12 पुरस्कार मिलना चाहिए’- MP पप्पू यादव का तंज

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए लिखा कि इस समय पूरी दुनिया में ट्रंप से नोबल तो सिर्फ मोदी जी हैं, उन्हें कम से कम एक दर्जन नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 11, 2026

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (Photo - ANI)

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आजकल वह घरेलू राजनीति से आगे बढ़कर वैश्विक मुद्दों पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। इस बार उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है। पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि अगर ट्रंप अपने दावों के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, तो पीएम मोदी को उनसे कहीं ज्यादा पुरस्कार मिलने चाहिए।

नोबेल बहस में पप्पू यादव की एंट्री

अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहाना बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक नहीं, बल्कि कम से कम आठ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए। इस समय पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा नोबेल का हकदार सिर्फ हमारे मोदी जी हैं, उन्हें कम से कम एक दर्जन नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए।"

ट्रंप पहले भी जताते रहे हैं नौबल की भूख

पप्पू यादव का यह बयान अचानक नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार दावा कर चुके हैं कि वह इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। ट्रंप का कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 8 ऐसे युद्ध रुकवाए जो दुनिया का कोई और नेता नहीं कर सकता था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार से वापस खींचा, जो एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी।

ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि इतिहास में उनके अलावा कोई और नहीं दिखता जो नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार हो। उन्होंने नोबेल समिति की आलोचना करते हुए इसे अपने साथ अन्याय बताया। हालांकि, नोबेल समिति ने अब तक इस पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है।

पप्पू यादव पहले भी ट्रंप और मोदी पर कर चुके हैं टिप्पणी

यह पप्पू यादव का पहला व्यंग्यात्मक हमला नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने निकोलस मादुरो और मोदी की तुलना करते हुए लिखा, "निकोलस मादुरो और नरेंद्र मोदी में एक बात कॉमन है, दोनों के नाम NM अक्षरों से शुरू होते हैं। लेकिन मादुरो डरे नहीं और मैं कहता हूं, मोदी जी आपको भी डरना नहीं चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव जी और कलाम साहब ने भारत के डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बना दिया है कि कोई ट्रंप हमें धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकता। डरें नहीं लड़ें।"

ये भी पढ़ें

रेड लाइट एरिया में नाबालिगों से कराया जा रहा था ‘गंदा काम’, दिल्ली की टीम ने किया एक्सपोज, छुड़ाई गईं 6 लड़कियां
मुजफ्फरपुर
Bihar News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

11 Jan 2026 03:45 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘ट्रंप से ज्यादा नोबेल सिर्फ मोदी जी, उन्हें कम से कम 12 पुरस्कार मिलना चाहिए’- MP पप्पू यादव का तंज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.