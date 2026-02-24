बिहार: प्रेमिका के पति को दिल्ली से बुलाया, मारकर नीले ड्रम में गलाया; अब दोषी सुभाष को मिली उम्रकैद

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चार साल पहले हुए एक सनसनीखेज मर्डर केस में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 की अदालत ने अफेयर के चलते एक महिला के पति की हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके ड्रम में छिपाने के दोषी सुभाष कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर कुल 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने हत्या के लिए उम्रकैद और 50,000 रुपये का जुर्माना और सबूत मिटाने के लिए तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।