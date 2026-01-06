दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां तक पहुंचा? 17 जनवरी को हेलिकॉप्टर से होगा जलाभिषेक

World Largest Shivling: दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग अब बिहार की धरती पर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 210 मीट्रिक टन वजन का यह विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया ब्लॉक के कैथवलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर परिसर में लाया गया है। इसके आने पर पूरे इलाके में उत्सव और भक्ति का माहौल छा गया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं।