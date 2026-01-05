दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में क्यों अटका? DM-SP ने बुलाई इंजीनियरों की टीम

तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बना यह विशाल शिवलिंग लगभग 33 फीट ऊंचा और 33 फीट लंबा है। शिवलिंग 30 दिनों में 2,178 किलोमीटर का सफर तय करके गोपालगंज पहुंचा है। शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में स्थापित किया जाएगा। मंदिर का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, जिसका मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा है। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 17 जनवरी, 2026 को होना तय है। फिलहाल, शिवलिंग गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट के पास है। इंजीनियरों की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि शिवलिंग को डुमरियाघाट पुल से ले जाया जाएगा या कोई और व्यवस्था की जाएगी।