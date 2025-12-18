18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोपालगंज

मां थावेवाली के दरबार से 51 लाख का मुकुट चोरी… 50 किलो का दानपेटी भी ले गए, मंदिर में कैसे घुसे चोर?

Bihar News: बिहार के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर से चोरों ने हाई सिक्योरिटी के बावजूद गर्भगृह में घुसकर मां दुर्गा का 251 ग्राम सोने का 51 लाख रुपये मूल्य का मुकुट, अन्य आभूषण और 50 किलो वजनी दानपेटी चुरा ली। गुरुवार सुबह पुजारी और श्रद्धालुओं ने टूटा लॉकर और आभूषण गायब देखें।

2 min read
Google source verification

गोपालगंज

image

Anand Shekhar

Dec 18, 2025

bihar news: थावे मंदिर में चोरी

थावे मंदिर और मंदिर में घुसा चोर (फोटो- Bihar Tourism and CCTV Screen grab)

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित मशहूर थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर रात बेखौफ चोर मंदिर के गर्भ गृह में घुस गए और देवी दुर्गा का लगभग 51 लाख रुपये का सोने का मुकुट और दूसरे कीमती गहने चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोर मंदिर का करीब 50 किलो वज़नी दान पेटी भी ले गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाल रही है।

रात में घुसे चोर, सुबह टूटा लॉकर देख उड़े होश

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो मंदिर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मां दुर्गा की प्रतिमा से मुकुट और आभूषण गायब थे, वहीं मंदिर परिसर से दान पेटी गायब थी और लॉकर भी टूटा हुआ मिला। सामान बिखरा पड़ा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि चोर पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं।

झारखंड के व्यवसायी ने अर्पित किया था सोने का मुकुट

बताया जा रहा है कि चोरी हुआ मुकुट 251 ग्राम वजन का सोने का मुकुट था, जिसकी कीमत करीब 51 लाख रुपये आंकी गई है। यह मुकुट झारखंड के एक व्यवसायी द्वारा श्रद्धा स्वरूप मां थावेवाली को अर्पित किया गया था।

मंदिर में कैसे घुसे चोर?

पुलिस के अनुसार, चोरों ने वारदात से पहले मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी रेकी की थी। देर रात करीब 11:30 से 12:00 बजे के बीच दो अज्ञात चोर चेहरे पर मास्क लगाए हुए मंदिर के पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर अंदर घुसे। वे अपने साथ कटर लेकर आए थे, जिससे मंदिर का ताला काटा गया। इसके बाद गर्भगृह में प्रवेश कर आभूषण उतारे गए और फिर मंदिर परिसर में रखी करीब 50 किलो वजनी दानपेटी भी चोर उठा ले गए।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही गोपालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मंदिर परिसर को सील कर दिया गया। FSL टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया है। मंदिर परिसर और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

एसपी बोले- सुरक्षा व्यवस्था की भी होगी जांच

गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। चोरी की हर कड़ी की जांच की जा रही है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। दोषी चाहे जो भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जरूरत पड़ी तो सुरक्षा एजेंसी और मंदिर प्रबंधन से भी पूछताछ की जाएगी।

ये भी पढ़ें

ज़ुबान खींच लेंगे… दलाली के आरोप पर लाइव डिबेट में एंकर की RJD प्रवक्ता को धमकी
पटना
RJD प्रवक्ता और टीवी एंकर अभिषेक कात्यायन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

18 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / Bihar / Gopalganj / मां थावेवाली के दरबार से 51 लाख का मुकुट चोरी… 50 किलो का दानपेटी भी ले गए, मंदिर में कैसे घुसे चोर?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

गोपालगंज

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.