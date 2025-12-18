मां थावेवाली के दरबार से 51 लाख का मुकुट चोरी… 50 किलो का दानपेटी भी ले गए, मंदिर में कैसे घुसे चोर?

थावे मंदिर और मंदिर में घुसा चोर (फोटो- Bihar Tourism and CCTV Screen grab)
Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित मशहूर थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर रात बेखौफ चोर मंदिर के गर्भ गृह में घुस गए और देवी दुर्गा का लगभग 51 लाख रुपये का सोने का मुकुट और दूसरे कीमती गहने चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोर मंदिर का करीब 50 किलो वज़नी दान पेटी भी ले गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाल रही है।
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो मंदिर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मां दुर्गा की प्रतिमा से मुकुट और आभूषण गायब थे, वहीं मंदिर परिसर से दान पेटी गायब थी और लॉकर भी टूटा हुआ मिला। सामान बिखरा पड़ा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि चोर पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं।
बताया जा रहा है कि चोरी हुआ मुकुट 251 ग्राम वजन का सोने का मुकुट था, जिसकी कीमत करीब 51 लाख रुपये आंकी गई है। यह मुकुट झारखंड के एक व्यवसायी द्वारा श्रद्धा स्वरूप मां थावेवाली को अर्पित किया गया था।
पुलिस के अनुसार, चोरों ने वारदात से पहले मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी रेकी की थी। देर रात करीब 11:30 से 12:00 बजे के बीच दो अज्ञात चोर चेहरे पर मास्क लगाए हुए मंदिर के पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर अंदर घुसे। वे अपने साथ कटर लेकर आए थे, जिससे मंदिर का ताला काटा गया। इसके बाद गर्भगृह में प्रवेश कर आभूषण उतारे गए और फिर मंदिर परिसर में रखी करीब 50 किलो वजनी दानपेटी भी चोर उठा ले गए।
घटना की सूचना मिलते ही गोपालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मंदिर परिसर को सील कर दिया गया। FSL टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया है। मंदिर परिसर और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।
गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। चोरी की हर कड़ी की जांच की जा रही है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। दोषी चाहे जो भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जरूरत पड़ी तो सुरक्षा एजेंसी और मंदिर प्रबंधन से भी पूछताछ की जाएगी।
