मां थावेवाली के दरबार से 51 लाख का मुकुट चोरी… 50 किलो का दानपेटी भी ले गए, मंदिर में कैसे घुसे चोर?

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित मशहूर थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर रात बेखौफ चोर मंदिर के गर्भ गृह में घुस गए और देवी दुर्गा का लगभग 51 लाख रुपये का सोने का मुकुट और दूसरे कीमती गहने चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोर मंदिर का करीब 50 किलो वज़नी दान पेटी भी ले गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाल रही है।