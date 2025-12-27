थावे मंदिर चोरी कांड: भोजपुर में छिपा था थावे मंदिर का चोर, एनकाउंटर के बाद पुलिस की गिरफ्त में इजमामुल

थावे मंदिर चोरी कांड: गोपालगंज पुलिस ने शनिवार की सुबह सुबह प्रसिद्ध थावे मंदिर परिसर से 17 दिसंबर को हुई चोरी मामले के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविन्दगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम के रूप में हुई है। चोरी की घटना के बाद वह भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानीसागर गांव में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है।