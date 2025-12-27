थावे मंदिर चोरी कांड: भोजपुर में छिपा था थावे मंदिर का चोर, एनकाउंटर के बाद पुलिस की गिरफ्त में इजमामुल

एनकाउंटर के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी गोपालगंज पुलिस । फोटो पत्रिका
थावे मंदिर चोरी कांड: गोपालगंज पुलिस ने शनिवार की सुबह सुबह प्रसिद्ध थावे मंदिर परिसर से 17 दिसंबर को हुई चोरी मामले के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविन्दगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम के रूप में हुई है। चोरी की घटना के बाद वह भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानीसागर गांव में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी इजमामूल आलम पुलिस पर हमला कर फरार होना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया। जबकि उसके साथी फरार हो गए। पुलिस को इजमामूल आलम के पास से चोरी के सोने के मुकुट के टुकड़े और सुराग मिले हैं। पुलिस मुकुट बरामद करने छापेमारी कर रही है। इधर, पुलिस मुठभेड़ में जख्मी इजमामुल आलम अस्पताल में भर्ती है।
पुलिस एनकाउंटर में जख्मी अपराधी इजमामुल आलम मोतिहारी के गोविंदगंज के राजेपुर गांव का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह साथियों के साथ छिपा है। घेराबंदी कर पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इजमामुल जख्मी हो गया, साथी अंधेरे में फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी गाजीपुर के दीपक राय को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दीपक से पूछताछ और जांच में पुलिस को गिरोह से जुड़े कई सुराग मिले हैं। पुलिस उसके आधार पर अपराधियों को पकड़ने छापेमारी कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
गोपालगंज
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग