बिहार में खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार, नीतीश कैबिनेट में 10 नए चेहरों को मिलेगा मौका, जानें किस पार्टी से होंगे कितने मंत्री

नीतीश मंत्रिपरिषद में फिलहाल मंत्री के 10 पद खाली हैं। इन्हीं सीटों को लेकर बिहार में चर्चा तेज हो गई है। बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते है। इसको लेकर एनडीए में मंत्री को लेकर जो बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया है उसके अनुसार बीजेपी के हिस्से में 17, जदयू के हिस्से में 15(मुख्यमंत्री सहित), एलजेपी के हिस्से में दो और हम-आरएलएम को एक-एक सीटें मिलनी है। इस लिहाजे से बीजेपी के 4 और जदयू के 6 पद खाली है। कहा जा रहा है 14 जनवरी के बाद इसको भरा जायेगा। बिहार के कई मंत्री पर अतिरिक्त प्रभार है। इस विस्तार के बाद उनके भार को भी कम किया जायेगा। ताकि काम सही तरीके से चल सके।