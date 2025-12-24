थावे मंदिर में करोड़ों की चोरी का फिल्मी खुलासा! वेब सीरीज ‘खाकी’ देखकर LLB छात्र ने बनाया था प्लान, अब SIT ने दबोचा

गिरफ्तार आरोपी दीपक राय यूपी के गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर कला गांव का रहने वाला है। अपराध से उसका पुराना रिश्ता रहा है। कुछ दिन पहले ही वह जेल से बाहर निकला था। दीपक खुद एलएलबी का छात्र है। दीपक ने इससे पहले 3 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शीतला माता मंदिर से जेवर चुराए थे। इस केस में वह जेल से 13 नवंबर 2025 को जेल से रिहा हुआ था। जेल से रिहा होने के बाद उसने इंटरनेट मीडिया और गूगल सर्च कर देश के विभिन्न मंदिरों में रखे कीमती आभूषणों की खोजबीन की और थावे मंदिर में सोने की हार के बारे में उसने पता किया। इसके बाद उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। पुलिस पूछताछ में दीपक ने कबूल किया कि उसने ‘खाकी’ वेब सीरीज देखकर पुलिस से बचने के तरीके सीखे थे। इस वेब सीरीज से उसने मोबाइल बंद रखना और ट्रैकिंग से बचना खास तौर पर सीखा था।