50 लाख कैश, 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी… छापेमारी के बाद खुद डकार गए थानेदार साहब! जानें कैसे खुली पोल

AI Generated Image
Bihar News:बिहार के वैशाली जिले में चोरी की जांच करते-करते पुलिस खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है। मामला लालगंज थाना का है, जहां थानेदार साहब और एक दारोगा जी पर आरोप है कि उन्होंने जब्त किए गए सामान को इन्वेंट्री में दर्ज करने के बजाय उसका गबन कर लिया। आरोप है कि एक डकैती की जांच के दौरान लगभग 50 लाख रुपये कैश, करीब 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी बरामद हुई थी, लेकिन जब्ती सूची में दर्ज करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उसे गायब कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा ने लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और दरोगा सुमन झा को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है।
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई, जब लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बिलनपुर गांव में रामप्रीत सहनी के घर चोरी का बड़ा माल छिपाकर रखा गया है और उसका बंटवारा किया जा रहा है। जानकारी की पुष्टि करने के बाद, सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर एक पुलिस टीम बनाई गई और गांव में छापा मारा गया।
पुलिस के पहुंचने पर पांच-छह संदिग्ध मौके से भाग गए। हालांकि, रामप्रीत साहनी की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि उसका पति और उसके साथी लालगंज पुलिस स्टेशन के इलाके के गंज क्षेत्र में लगातार चोरी और सेंधमारी कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि घर के मालिक ने हाल ही में हुई चोरी के मामले में चोरी के सामान की पहचान भी कर ली है।
मामले में तब एक बड़ा मोड़ आया जब आरोपी के रिश्तेदार गेना लाल साहनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि रेड के दौरान पुलिस ने घर से 50 से 60 लाख रुपये कैश, लगभग 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी जब्त की, लेकिन इनमें से कुछ भी जब्ती लिस्ट में दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई गांव वालों ने पुलिस अधिकारियों को कीमती सामान ले जाते हुए देखा था।
जांच के दौरान गड़बड़ियों की शुरुआती जांच के बाद, वैशाली के पुलिस सुपरिटेंडेंट ललित मोहन शर्मा ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्टेशन हाउस ऑफिसर संतोष कुमार और सब-इंस्पेक्टर सुमन जी झा को सस्पेंड कर दिया और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। SP ने साफ कहा कि डिपार्टमेंटल जांच चल रही है, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग