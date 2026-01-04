क्या बिहार की बेटियां बिकाऊ हैं? नेहा सिंह राठौर का बड़ा हमला, पूछा-बेइज्जती की आदत पड़ गई है क्या?

नेहा सिंह राठौर ने पूछा, "बिहार के वे सभी बड़े नेता कहां हैं जो चुनाव के दौरान वोट मांगने आए थे, गाने और भजन गा रहे थे, बिहार को बदलने की बात कर रहे थे? वे कहां गायब हो गए हैं? क्या बिहार बदल गया है? क्या बिहार की गरिमा इसी तरह लूटी जाएगी? बिहार की बेटियों की यहां नीलामी हो रही है और आप लोग गहरी नींद में सो रहे हैं? क्या आपको कोई शर्म नहीं आती? सरकार में बैठे लोग तो बेशर्म हैं, लेकिन क्या विपक्ष के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप सत्ता में न होने पर लोगों के अधिकारों की बात नहीं करेंगे? एक गरीब आदमी भी अपनी बेटी की इज्जत के लिए लड़ने को तैयार रहता है, लेकिन यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"